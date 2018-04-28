Интернет-омбудсмен признал блокировку Telegram невозможной

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил РИА Новости, что противостояние Роскомнадзора с мессенджером Telegram будет продолжаться до бесконечности.

«Это вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»,— заявил он.

По мнению Мариничева, мессенджер будет обновляться и обходить блокировки, при этом сторонние сервисы так и будут попадать в черный список.

«Вся ситуация с попаданием под эти блокировки законопослушных сервисов заставляет усиливать позицию в правовом нигилизме, устанавливать VPN/proxy»,— сказал интернет-омбудсмен. Мариничев предположил, что необходимо блокировать производителей мессенджера, а не сервисы, его предоставляющие.

Напомним, 16 апреля после решения Таганского суда Роскомнадзор приступил в блокировке Telegram. В черный список попали миллионы IP-адресов сторонних сервисов. Например, в ночь на 27 апреля ведомство заблокировало несколько адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook.