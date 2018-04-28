Как аукнулось, так и откликнулось: Россия жестко ответила Литве на агрессию в свой адрес

Российские власти жестко отреагировали на действия литовских коллег, приняв конкретные меры воздействия.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД России, речь идет о запрете отдельной категории литовских граждан посещать территорию российского государства.

Отмечается, что в первую очередь это коснется тех литовских политиков, депутатов и политологов, кто активно занимает серьезную антироссийскую позицию. Но на этом так называемый стоп-лист закрыт не будет (он постепенно пополнится другими общественными деятелями-русофобами, агрессивно настроенными против России).

«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями», - считают в российском ведомстве.

Кроме того, в заявлении говорится, что подобные меры стали своего рода ответом на подписание президентом Литвы закона, подобного американскому «акту Магнитского».

Напомним, данный закон был принят в Литве в ноябре прошлого года и вступил в законную силу в январе 2018. Он категорически запретил иностранцам, связанным с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушением прав человека, въезжать на территорию республики. В итоге под запретом оказались 49 россиян, среди которых такие известные лица, как глава Чечни Рамзан Кадыров, глава СКРФ Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров и многие другие.

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