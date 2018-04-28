Как недорого купить квартиру в Киеве?

Приобретение квартиры связанно с массой сложных вопросов которые придется решить, и не стоит забывать насколько данный шаг ответственен. Как же приобрести квартиру в Киеве и не потратить лишнего?

Дешево и без ремонта

По традиции самые дешевые варианты встречаются на Левом берегу, если вы поставите перед собой цель то можно найти гостинку или квартиру без ремонта в пределах 20 тыс. долларов. Правда что касается гостинки будьте готовы к тому, что придется делить общую кухню с несколькими соседями. Стоит помнить, что самое дешевое жилье разбирается очень быстро, и не забудьте рассчитать во сколько обойдется довести такую жилую площадь до ума.

Показательный факт – жилье на вторичном рынке падает в цене по причине нестабильного социально-экономического положения в стране.

Приобретение Smart-квартиры

Девиз мини квартиры – максимально функциональное пространство. Площадь такого жилья стартует от 18 квадратных метров и заканчивается 30 квадратами. На сегодняшний день полно таких предложений на рынке. Это связано со стремительно растущим спросом на жилье эконом класса. Спрос обоснован и более доступными ценами, к примеру жилье площадью 18 квадратных метров продают по цене в 350 тыс.гривен, в таком случае вас ждут небольшие затраты на ремонт, доступные коммунальные платежи и небольшое но уютное пространство для жизни.

Увеличить функциональное пространство можно используя встроенную бытовую технику и мебель, объединение нескольких зон. По сути планировка смарт квартир создана так чтобы на небольшой площади можно было разместить много мебели бытовых вещей.

Несмотря на все преимущества данного вида жилья, такой вариант подойдет не каждому. А если вы все такие решили приобрести смарт жилье обязательно проверьте, находится ли квартира в жилом фонде города. Если вы упустите этот момент, вы не сможете в ней зарегистрироваться а ставки на коммунальные будут значительно выше. Это связано с тем, что в соответствии с нынешним законодательством минимальная площадь квартиры должна составлять не меньше 30 кв.метров.

Хорошая альтернатива – пригород

Пригород города Киев стал популярным объектом для застройщиков. Его область растягивается на 15 километров. Более новые жилые комплексы возводятся именно в пригороде, стоит отметить что цены здесь на 20% ниже аналогичных предложений в столице. Это дает возможность купить жилье по оптимальной цене.

Покупка жилья в недостроенном доме

продажа квартир в крупных жилищных комплексах стартует задолго до того как дом сдается в эксплуатацию. Цены на такие квадратные метры будут значительно меньше именно за того, что дом не достроен. Внося первый взнос вы идете на открытый риск, ведь многие строительные компании не выполняют взятые на себя обязательства. Для того чтобы максимально избежать рисков стоит изучить репутацию застройщика и отслеживать активные проекты до момента сдачи. При правильном подходе и удачном стечении обстоятельств приобретение квартиры в Киеве не составит особого труда .