Как недорого купить квартиру в Киеве?

Показать меню
Актуально
Наташа Давыдова о правильном питании, здоровом образе жизни и смузи - 16:14 Наташа Давыдова о правильном питании, здоровом образе жизни и смузи Минобороны России и «Одноклассники» проведут прямую трансляцию ночной репетиции - 16:32 Минобороны России и «Одноклассники» проведут прямую трансляцию ночной репетиции парада Победы на Красной площади Запуск Крымского моста: оккупанты начинают спешить - 16:39 Запуск Крымского моста: оккупанты начинают спешить От провинциальной модели до первой леди: путь Мелании Трамп - 16:56 От провинциальной модели до первой леди: путь Мелании Трамп Порошенко: Нам приходилось платить агрессору за хранение отработанного ядерного - 17:04 Порошенко: Нам приходилось платить агрессору за хранение отработанного ядерного топлива Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов - 17:11 Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов Крым - оккупированная территория, - Макаревич - 17:32 Крым - оккупированная территория, - Макаревич Трамп допустил свое вмешательство в поиски «российского следа» - 17:42 Трамп допустил свое вмешательство в поиски «российского следа» Родченков передумал обвинять российских атлетов в допинге - 17:42 Родченков передумал обвинять российских атлетов в допинге Комиссия по помилованию сократила срок экс-мэру Ярославля - 17:42 Комиссия по помилованию сократила срок экс-мэру Ярославля Опрошенные украинцы вывели Тимошенко в лидеры президентской гонки - 17:43 Опрошенные украинцы вывели Тимошенко в лидеры президентской гонки Китай пригрозил США ответом на любой протекционизм - 17:43 Китай пригрозил США ответом на любой протекционизм ЦБ РФ лишил два банка лицензий за нарушение закона - 17:43 ЦБ РФ лишил два банка лицензий за нарушение закона Встреча с Ким Чен Ыном может не состояться, заявил Трамп - 17:49 Встреча с Ким Чен Ыном может не состояться, заявил Трамп Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания - 17:53 Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания активистки движения «Волонтёры победы» Срочное заявление командования ДНР по обстрелу Докучаевска (ФОТО) - 18:00 Срочное заявление командования ДНР по обстрелу Докучаевска (ФОТО) "Зенит" победил "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ - 18:04
» » Как недорого купить квартиру в Киеве?

Как недорого купить квартиру в Киеве?


Добавлено: 28 апр 2018 в 14:41, Категория: Статьи

КиевПриобретение квартиры связанно с массой сложных вопросов которые придется решить, и не стоит забывать насколько данный шаг ответственен. Как же приобрести квартиру в Киеве и не потратить лишнего?

Дешево и без ремонта

По традиции самые дешевые варианты встречаются на Левом берегу, если вы поставите перед собой цель то можно найти гостинку или квартиру без ремонта в пределах 20 тыс. долларов. Правда что касается гостинки будьте готовы к тому, что придется делить общую кухню с несколькими соседями. Стоит помнить, что самое дешевое жилье разбирается очень быстро, и не забудьте рассчитать во сколько обойдется довести такую жилую площадь до ума.

Показательный факт – жилье на вторичном рынке падает в цене по причине нестабильного социально-экономического положения в стране.

Приобретение Smart-квартиры

Девиз мини квартиры – максимально функциональное пространство. Площадь такого жилья стартует от 18 квадратных метров и заканчивается 30 квадратами. На сегодняшний день полно таких предложений на рынке. Это связано со стремительно растущим спросом на жилье эконом класса. Спрос обоснован и более доступными ценами, к примеру жилье площадью 18 квадратных метров продают по цене в 350 тыс.гривен, в таком случае вас ждут небольшие затраты на ремонт, доступные коммунальные платежи и небольшое но уютное пространство для жизни.

Увеличить функциональное пространство можно используя встроенную бытовую технику и мебель, объединение нескольких зон. По сути планировка смарт квартир создана так чтобы на небольшой площади можно было разместить много мебели бытовых вещей.

Несмотря на все преимущества данного вида жилья, такой вариант подойдет не каждому. А если вы все такие решили приобрести смарт жилье обязательно проверьте, находится ли квартира в жилом фонде города. Если вы упустите этот момент, вы не сможете в ней зарегистрироваться а ставки на коммунальные будут значительно выше. Это связано с тем, что в соответствии с нынешним законодательством минимальная площадь квартиры должна составлять не меньше 30 кв.метров.

Хорошая альтернатива – пригород

Пригород города Киев стал популярным объектом для застройщиков. Его область растягивается на 15 километров. Более новые жилые комплексы возводятся именно в пригороде, стоит отметить что цены здесь на 20% ниже аналогичных предложений в столице. Это дает возможность купить жилье по оптимальной цене.

Покупка жилья в недостроенном доме

продажа квартир в крупных жилищных комплексах стартует задолго до того как дом сдается в эксплуатацию. Цены на такие квадратные метры будут значительно меньше именно за того, что дом не достроен. Внося первый взнос вы идете на открытый риск, ведь многие строительные компании не выполняют взятые на себя обязательства. Для того чтобы максимально избежать рисков стоит изучить репутацию застройщика и отслеживать активные проекты до момента сдачи. При правильном подходе и удачном стечении обстоятельств приобретение квартиры в Киеве не составит особого труда .


Материалы по теме:

Во сколько обойдется квартира в новостройке в Казахстане
Квартиры в Сургуте: преимущества первичного рынка
Стоимость квартир во Владимире: вторичное жилье всем по карману!
Россияне могут купить на зарплату меньше одного метра жилья
Добавлено: 28 апр 2018 в 14:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Генсек НАТО предложил

Генсек НАТО предложил "дожать" Россию

В Москве открыт сезон фонтанов

В Москве открыт сезон фонтанов

«Если Россия начнёт наступление, всё будет очень хреново» — украинский каратель опроверг миф о «мощи ВСУ»

«Если Россия начнёт наступление, всё будет очень хреново» — украинский каратель опроверг миф о «мощи ВСУ»

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялась на российской авиабазе Кант в Киргизии

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялась на российской авиабазе Кант в Киргизии

Новости России
еще новости
Медведев предложил сажать за исполнение антироссийских санкций

Медведев предложил сажать за исполнение антироссийских санкций

МИД РФ: строительство «Северного потока — 2» зависит от устойчивости ЕС к давлению США

МИД РФ: строительство «Северного потока — 2» зависит от устойчивости ЕС к давлению США

В Москве на ВДНХ создадут подразделение противопожарной службы

В Москве на ВДНХ создадут подразделение противопожарной службы

В России начнут штрафовать водителей за остановку на «вафельнице»

В России начнут штрафовать водителей за остановку на «вафельнице»

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Леша Чайчиц абсолютно счастливый человек

Леша Чайчиц абсолютно счастливый человек

Роман Капаклы надеется, что Леша Купин не пожалеет о своем решении

Роман Капаклы надеется, что Леша Купин не пожалеет о своем решении

Наталия Имприс: РОСТ FM – проект для людей, которые хотят развиваться

Наталия Имприс: РОСТ FM – проект для людей, которые хотят развиваться

Филипп Киркоров в образе рэпера Face, Гном Гномыч с шампанским и прочий хайп в новом клипе певца

Филипп Киркоров в образе рэпера Face, Гном Гномыч с шампанским и прочий хайп в новом клипе певца

Новости политики
еще новости
На саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по России

На саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по России

«Photoshop в помощь»: Москва хлёстко ответила Киеву на требование отдать Крымский мост

«Photoshop в помощь»: Москва хлёстко ответила Киеву на требование отдать Крымский мост

Местные элиты – геополитический козырь России против США

Местные элиты – геополитический козырь России против США

«Захвачена российскими наемниками»: СМИ сообщают о русском десанте в Африке

«Захвачена российскими наемниками»: СМИ сообщают о русском десанте в Африке

Новости экономики
еще новости
Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Новости общества
еще новости
Геодезисты ЮВО в ходе учения на Кубани создали специальные электронные карты

Геодезисты ЮВО в ходе учения на Кубани создали специальные электронные карты

Медведев заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста

Медведев заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста

Дети российских военнослужащих в Приднестровье представили концерт

Дети российских военнослужащих в Приднестровье представили концерт

Военнослужащие авиабазы Кант выполнили упражнения контрольных стрельб на полигоне в Киргизии

Военнослужащие авиабазы Кант выполнили упражнения контрольных стрельб на полигоне в Киргизии

Происшествия
еще новости
В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Новости Украины
еще новости
Готов на 98%: в сеть выложили сегодняшнее видео Крымского моста

Готов на 98%: в сеть выложили сегодняшнее видео Крымского моста

США готовы увеличить свое присутствие на границе с Россией

США готовы увеличить свое присутствие на границе с Россией

В оккупированном Докучаевске обстрелом повреждены 2 дома

В оккупированном Докучаевске обстрелом повреждены 2 дома

В Днепре на стоянке сгорели пять авто: появились фото

В Днепре на стоянке сгорели пять авто: появились фото

Мировые новости
еще новости
Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Астрономы открыли звезду-

Астрономы открыли звезду-"вампира", взорвавшую соседнее светило

Какие прически вредны для здоровья

Какие прически вредны для здоровья

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников




Лента новостей
Louis Vuitton впервые создали ароматы для мужчин - 15:18 Louis Vuitton впервые создали ароматы для мужчинВ Одессе мужчину осудили за публикации в соцсети - 15:14 В Одессе мужчину осудили за публикации в соцсетиНа саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по России - 15:12 На саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по РоссииЧавушоглу: Турция полностью поддерживает территориальную целостность САР - 15:07 Чавушоглу: Турция полностью поддерживает территориальную целостность САРМИД РФ предупреждает о рисках пиратских захватов на Украине - 15:04 МИД РФ предупреждает о рисках пиратских захватов на УкраинеДома или другое жилье в Воронеже в ипотеку: плюсы и минусы - 14:44 Дома или другое жилье в Воронеже в ипотеку: плюсы и минусыКак выбрать и купить Lada Kalina: общая информация - 14:43 Как выбрать и купить Lada Kalina: общая информацияКак недорого купить квартиру в Киеве? - 14:41 Как недорого купить квартиру в Киеве?Норвежская писательница 8 месяцев ехала вокруг России и пообещала ей «крах» - 14:32 Норвежская писательница 8 месяцев ехала вокруг России и пообещала ей «крах»Леша Чайчиц абсолютно счастливый человек - 14:21 Леша Чайчиц абсолютно счастливый человекКомпания O.K. Solutions не предлагала 11 миллиардов рублей за трансляции матчей РФПЛ - 14:18 Компания O.K. Solutions не предлагала 11 миллиардов рублей за трансляции матчей РФПЛСША готовы увеличить свое присутствие на границе с Россией - 14:11 США готовы увеличить свое присутствие на границе с РоссиейПочему стоит воспользоваться услугами тайного покупателя - 13:58 Почему стоит воспользоваться услугами тайного покупателяПреимущества современных жилищных комплексов - 13:53 Преимущества современных жилищных комплексов
Последние новости
Медведев предложил индивидуальные санкции против граждан США - 16:13 Медведев предложил индивидуальные санкции против граждан США Российские пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте» и YouTube - 16:12 Российские пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте» и YouTube В Помпеях найден скелет ребенка - 16:12 В Помпеях найден скелет ребенка В Кремле не получали просьб о национализации «Русала» - 16:11 В Кремле не получали просьб о национализации «Русала» Организаторы «Конопляного марша» отказались от него из-за давления на местные власти - 16:11 Организаторы «Конопляного марша» отказались от него из-за давления на местные власти Роскомнадзор разблокировал часть адресов хостинг-провайдеров - 16:11 Роскомнадзор разблокировал часть адресов хостинг-провайдеров Готов на 98%: в сеть выложили сегодняшнее видео Крымского моста - 16:04 Готов на 98%: в сеть выложили сегодняшнее видео Крымского моста Геодезисты ЮВО в ходе учения на Кубани создали специальные электронные карты - 15:25 Геодезисты ЮВО в ходе учения на Кубани создали специальные электронные карты Суд отказал в УДО помощнику экс-мэра Урлашова - 15:21 Суд отказал в УДО помощнику экс-мэра Урлашова Песков призвал продолжить блокировки без угроз свободе интернета - 15:21 Песков призвал продолжить блокировки без угроз свободе интернета Медведев подтвердил скорое обсуждение пенсионного возраста в кабмине - 15:21 Медведев подтвердил скорое обсуждение пенсионного возраста в кабмине Песков опроверг рекомендации чиновникам снизить медийную активность - 15:21 Песков опроверг рекомендации чиновникам снизить медийную активность Путин объявил 2019 год Годом театра - 15:20 Путин объявил 2019 год Годом театра
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"