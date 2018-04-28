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Как выбрать и купить Lada Kalina: общая информация


Добавлено: 28 апр 2018 в 14:43, Категория: Статьи

«Лада Калина» для России, для русского народа является определенной частью национальной культуры. Название этой машины приятно ласкает слух, так же, как, к примеру, слово «матрешка». Во многих областях Российской Федерации, особенно подальше от столицы, это авто становится практически еще одним «членом семьи». Без помощи его все сложнее обходиться.

автомобиль

Данная машина была разработана российской компанией «АвтоВАЗ». Первые мысли о ее производстве появились в далеком 1993 году. В 1996 году был выпущен пробный образец, с массового выпуска которого в 2004 году открылось серийное производство. В наше время существует следующий модельный ряд «Лады Калина»:

  1. ВАЗ 1118 – это пятидверный седан, его выпуск был в период с 2004 по 2011 года.
  2. ВАЗ 1119 – это хэтчбек (или хетчбэк), его производство идет с 2006 года.
  3. ВАЗ 1117 – это универсал, запущен на конвейер с 2007 года.
  4. «Лада Калина Спорт» - это спортивный вариант хэтчбека (или хетчбэка), выпуск его идет с 2008 года.

«Lada Kalina» характеристики

Все модели «Лады Калины» имеют соответствие современным стандартам, даже тем, которые приняты в Европе. Машины этого ряда охотно покупают не только в России, но и в ближнем зарубежье. Эти авто очень умело сочетают в себе нужный уровень качества и невысокие цены, относятся к классу «В». Они максимально ориентированы на российские дороги. К несомненным достоинствам смело можно отнести:

  1. Просторный и уютный салон, большая его вместимость. Находясь внутри салона, никем не ощущаются дискомфорт и теснота.
  2. Отличный, широкий водительский обзор. Во время движения, благодаря его ширине, риск ДТП существенно уменьшается.
  3. Прочная, надежная подвеска, которая, к тому же, обладает высоким уровнем энергоемкости.
  4. Широкие, гостеприимные двери. Кажется, что они так и зовут «с ветерком» прокатиться.
  5. Жесткий, прочный кузов. Если вдруг случается такая необходимость, он сможет надежно защитить.
  6. Очень экономичный расход топлива, что является важной деталью, особенно на периферии.
  7. И, наконец, весомый фактор: невысокая цена данной машины, ее ремонта и замены автозапчастей. Это объясняется тем, что данная автомобильная марка является отечественного производства.

Но, дабы быть честными, у любого автомобиля есть достоинства и недостатки. Есть они и у «Лады Калины». По опросам владельцев был составлен следующий список недостатков этой марки:

  1. Кнопки для поднятия/опускания стеклоподъемников очень во многих машинах выходят из строя в первый год эксплуатации.
  2. Бывают случаи, когда в некоторых моделях подводят амортизаторы.
  3. Отдельные водители говорили, что слабым звеном является катушка зажигания.
  4. Определенный процент автовладельцев выразил свое недовольство стойками стабилизатора.

автомобиль

«Lada Kalina» обзор внешнего и внутреннего видов

Внешний вид: если быть очень придирчивым покупателем, то можно сказать, что внешний дизайн «Лады Калины» не очень современен. Но этому есть резонное объяснение: «внешность» данного авто разрабатывалась порядка четырнадцати лет назад, на тот момент этот вид был очень актуален. Завод-производитель придерживается принципиальной позиции о постоянстве внешнего вида этой марки, тем самым придавая неповторимые уникальность и шарм этой машине. Если быть более детальным в рассмотрении «Лада Калина», то мы видим, что во всех моделях бамперы имеют обтекаемую форму, сравнительно небольшие капоты изящно поддерживают общий вид авто на должном уровне, крыша автомобиля ровная. В нижней части багажника и под капотом, внизу, имеется место для закрепления номера машины.

Внутренний вид: при взгляде на него нет неожиданно-резких моментов. Приборная панель обладает спокойным, простым дизайном. При постоянной езде это очень хорошо для водителя. Несмотря на это, панель несет в себе достаточно много информации. Если рассматривать базовую комплектацию, в центре на консоли есть отверстия для вентилятора, встроены отсек для магнитолы и система отопления. Передние кресла оснащены широким диапазоном регулировки. Это позволяет чувствовать себя на них комфортно людям разного роста, от небольшого до высокого (к примеру, двухметрового). Задние кресла также очень широки. На них будут комфортно себя чувствовать два взрослых и ребенок. Большое свободное пространство в ногах дает максимум комфорта при езде. Высокие люди на задних сиденьях не будут доставать крышу, что является дополнительным плюсом этой машины.

Lada Kalina: данные о техническом оснащении

«Внутренняя начинка» этих авто является отличной (великолепной) для российских дорог. На модельном ряде данной марки чаще всего ставятся двигатели двух видов: это 1,4 л. и 1,6л. При базовой комплектации ставится двигатель объемом 1,6 л. Мощность транспортного средства лежит в пределах от 59,5 л.с. до 101 л.с., все зависит от комплектации. Максимальная скорость данной марки лежит в рамках от 160 км/ч до 183 км/ч. Топлива (в базовой комплектации) потребляется не более 8 литров на 100 км. Коробка передач бывает механическая и автомат - узнать детально все характеристики и комплектацию и при желании Lada Kalina купить http://boravto-vrn.ru/cars/lada/lada-kalina/.

«Лада Калина» - лучшее для российских дорог

Рассматривая все достоинства и недостатки модельного ряда «Лады Калины», напрашивается соответствующий вывод: это идеальная машина в плане цена – качество, незаменимый помощник любой российской семьи. Недаром за последние пять лет эта марка является самой продаваемой на территории Российской Федерации. Не стоит забывать, что завод – производитель с каждым годом внедряет различные новшества, которые делают этот вид машины все лучше и лучше. Доказательством этому служит обновленная «Лада Калина», которая без проблем заводится в морозы, имеет подогрев кресел и лобовых стекол, более богатую базовую комплектацию и улучшенную навигацию. У нее более высокие пусковые характеристики двигателя. Можно смело заявлять – «Lada Kalina» морозов не боится!


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Добавлено: 28 апр 2018 в 14:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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