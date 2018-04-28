Клименко списал блокировку IP-адресов соцсетей на шутку Дурова

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил RNS, что внесение Роскомнадзором IP-адресов «Яндекса», Twitter и «ВКонтакте» в реестр запрещенных сайтов могло быть связано с шуткой основателя Telegram Павла Дурова.

«Я наблюдал за процессом от начала до конца, по-моему, с часа ночи до трех (могу ошибаться, но не сильно). В ночном диалоге с рядом представителей нашей индустрии я поспорил, что утро будет как обычно светлым: "Яндекс" будет работать, "Сбербанк" тоже. Вряд ли кто-то расскажет из Роскомнадзора, что произошло на самом деле. Скорее всего, товарищи из Telegram так подшутили над РКН, подсунув под мониторинг список IP не своих прокси-серверов, а список IP реальных наших сайтов. Это в стиле Павла», — предположил Герман Клименко.

Он также уточнил, что активное обсуждение блокировки IP-адресов началось уже после того, как проблема была решена.

«Насколько я понимаю, до "страшного" так и не дошло, поэтому предъявлять претензии Роскомнадзору можно только в одном — немедленно необходим публичный человек, готовый объясняться с обществом. Никакой РОЦИТ не сможет выполнить роль буфера. Нужно лично выходить и общаться, рассказывать, что и как происходит», — подытожил Клименко.

Роскомнадзор опубликовал заявление, в котором утверждает, что специально не блокировал IP-адреса российских и зарубежных социальных сетей.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — сообщило ведомство.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Twitter, «Вконтакте», «Яндекса», Liveinternet.