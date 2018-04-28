КНДР и Южная Корея объявят мир до конца года?

В совместной декларации, подписанной лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, говорится, что до конца года будет заключено мирное соглашение и реализован план по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на документ.

Агентство отметило, что «историческая встреча в Пханмунджоме состоялась благодаря безграничной любви нашего верховного руководителя к народу и стремлению к самоопределению».

Южнокорейские СМИ комментируют результаты саммита более сдержанно и отмечают, что выводы делать рано.

«Даже если на предстоящем американо-северокорейском саммите будет достигнуто соглашение о денуклеаризции Севера, некоторое время займет ликвидация ядерных объектов, ядерного оружия и ядерного топлива», — пишет Chosun daily. Издание полагает, что желательно сохранить давление и санкции, чтобы «Север не пошел на попятный, как он делал последние 25 лет».

21 апреля Ким Чен Ын сообщил о заморозке ядерных и ракетных испытаний, а также о закрытии ядерного полигона Пхунгери на северо-востоке КНДР.

Спецслужбы США однако утверждают, что работу полигона при необходимости можно восстановить «в относительно короткий промежуток времени». Советники президента США Дональда Трампа сочли решение Ким Чен Ына попыткой «заманить США в ловушку».