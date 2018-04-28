Количество мексиканских туристов в России увеличится из-за ЧМ-2018

Глава управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко на форуме в Мехико отметил, что количество гостей из Мексики, в частности, в российской столице, в 2018 году заметно увеличится.

Причиной этому послужил чемпионат мира по футболу. Тихненко сообщил, что по последним официальным данным, неделю назад мексиканцы купили 51,7 тысячи билетов на матчи в России.

Во время этого события, в Москве откроют павильон Мексики. Вероятнее всего, он станет самым крупным из тех, что организуют участвующие страны. Там проведут выступления музыкантов, а также у всех желающих будет возможность попробовать мексиканские блюда и напитки.