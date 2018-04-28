Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кадиева и Авдонченко 4 мая

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости, Сергей Астахов. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) получил документы по делам президента махачкалинского "Анжи" Османа Кадиева и члена исполкома РФС Натальи Авдонченко, сообщил РИА Новости глава комитета Семен Андреев.

Кадиев нецензурно ругался в адрес судей после матча 27-го тура РФПЛ с екатеринбургским "Уралом". Авдонченко нарушила корпоративную этику, допустив высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, 17 апреля отправленного в отставку.

"Комитет по этике рассмотрит дела Натальи Авдонченко и Османа Кадиева. Они приглашены на заседание. Мы ждали, что документы по ним поступят в комитет. Заседание состоится 4 мая в 15:00", - сказал Андреев по телефону.