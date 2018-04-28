Компания O.K. Solutions не предлагала 11 миллиардов рублей за трансляции матчей РФПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Сергей Яременко. Директор по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью Dentsu Aegis Network Ирина Белозерцева опровергла информацию о том, что компания O.K. Solutions предлагала 11 миллиардов рублей за право транслировать матчи РФПЛ в течение ближайших пяти сезонов.

Ранее о таком предложении со стороны основателей Dentsu Aegis Network Russia Олега Полякова и Кирилла Матвеева сообщил РБК. В настоящий момент трансляции чемпионата России обеспечивает компания "Газпром-Медиа", но контракт между лигой и вещателями истекает в сезоне-2017/18.

РФС заработал на телеправах в 2016 году 30,3 млн руб, хотя планировал 162,1 млн

"Dentsu Aegis Network не имеет никакого отношения к проекту с покупкой трансляций РФПЛ. Есть O.K. Solutions – это действительно инвестиционная компания, которая работает с Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Представители "Агентства спортивного маркетинга" пришли в O.K. Solutions и показали этот проект. Ни о каких 11 миллиардах и, тем более, личных инвестициях Олега Полякова и Кирилла Матвеева, речи с нашей стороны не шло. Эта сумма и другие детали, о которых пишут в СМИ, не соответствуют действительности", - заявила Ирина Белозерцева РИА Новости по телефону.