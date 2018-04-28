Кроссовки adidas Originals Deerupt появились в новых оттенках

Любимые кроссовки хайпбистов adidas Originals Deerupt выходят в трех новых расцветках, напоминающих весеннюю зелень и небо.

Легкий тканевый верх в форме носка, обтянутый эластичной сеткой, сетчатая отделка. Все это сохранилось и в моделях нового цвета. Лаконичная система шнуровки и замшевая вставка с тисненым фирменным логотипом-трилистником на пятке создают лаконичное сочетание классического дизайна и современных технологических решений.

Актуальные расцветки доступны в магазинах adidas Originals и на сайте с 27 апреля.

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