Латвия планирует запретить участие школьников в «военных» лагерях России

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила инициативу депутата от правящего Союза «зелёных» и крестьян Карлиса Сержантса внести в закон о защите прав детей поправку, запрещающую участие латвийских школьников в «военных» лагерях в России.

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«Военными» в сейме считают международные молодёжные лагеря в России, где, как подозревают в Риге, проводятся опасные для Латвии патриотические игры, встречи с российскими военными. В республике были скандалы, связанные с поездками детей в такие лагеря. Предложение Карлиса Сержантса предполагает разрешение на участие латвийских детей в аналогичных лагерях стран — партнёров Латвии по НАТО и стран ЕС.

Большой скандал в связи с поездкой школьников в межданродный лагерь «Союз 2014 — Наследники Победы» разразился в 2014 году в Литве. Депутат сейма, консерватор Мантас Адоменас заявил, будто там готовят террористов, а учащихся настраивают против Литвы. После этого депутаты обратились в прокуратуру. В двух вильнюсских школах были проведены допросы и обыски. Лишь в январе 2017-го генеральная прокуратура Литвы сообщила о прекращении досудебного расследования в связи с отдыхом вильнюсских школьников в организуемом российскими общественными организациями международном молодёжном лагере.

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