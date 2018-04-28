Я обещал вам закаты, обещал передавать все то, что вижу я, и конечно мои мысли, в такие моменты. Знаете, понял, что я абсолютно счастливый человек, моя проблема это высокая планка для самого себя и амбиции, которые я стараюсь реализовать и побыстрее, а нужно быть терпеливее, ведь я счастлив. Почему? Да все просто, у меня есть две ноги, две руки, я не слеп, моя семья жива, войны нет, я здоров! Я любим! Это уже счастье! Миллионы людей не имеют и этого, нужно ценить! Я счастлив ведь, я делаю что хочу и живу как хочу! Я счастлив ведь вы есть у меня и я вам интересен! Счастлив, что могу делиться с вами теплом, мыслями и буду услышан! Счастлив так как каждый новый год приносит мне новых людей и опыт, мудрость! Я умнею с каждым таким закатом! Но вы не подумайте, что нет проблем! Их множество! Я хочу многое, стараюсь и не всегда получаю, я каждый цент потраченный заработал, у меня есть свои переживания и душевные в том числе! Я искренний, ранимый парень, пишу и смеюсь, улыбаюсь, ведь это иногда плохо и многие за слабость принимают, многие ожидают от меня чего-то и я мотивирован, но я многое прошел в жизни и еще больше пройду и как бы тяжело не было, вчера получал 5000$ сегодня 500$ завтра ничего? Ну и ничего!!! Я после после завтра заработаю 10000$ жизнь она имеет баланс и я верю в карму, добро и любовь, а значит я самый счастливый и вы тоже!
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Новости » Шоу-бизнес » Леша Чайчиц абсолютно счастливый человек
Леша Чайчиц абсолютно счастливый человек
Добавлено: 28 апр 2018 в 14:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 28 апр 2018 в 14:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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