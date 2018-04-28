Личный опыт: как я рожала в "королевской" больнице в Лондоне

Рождение третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма стало темой номер один для всех СМИ на этой неделе. Принц Луи Артур Чарльз появился на свет в больнице святой Марии — в частном крыле госпиталя, The Lindo Wing, где также родились принцесса Шарлотта и принц Джордж, а еще раньше — принц Уильям и принц Гарри. Практически во всех случаях буквально только что родившие Диана и Кейт уже через несколько часов выписывались из больницы. Это продолжает удивлять многих — в сети даже возник целый флешмоб на тему: женщины не верят, что можно так безупречно выглядеть после родов, как, например, выглядела в последний раз Кейт. Среди читательниц Сплетника нашлась та, которая дважды рожала в той же больнице, что и Кейт. Мария живет в Лондоне, она архитектор, у нее четверо детей, двоих она родила в The Lindo Wing. Приводим ее рассказ.

Первый раз я переступила порог Lindo Wing больницы святой Марии в 2008-м, за три года до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Моя подруга — пожилая англичанка из семьи Кэдбери порекомендовала мне рожать моего третьего мальчика именно в Lindo Wing и именно у конкретного врача. Тогда, в 2008-м, я не придала значения тому, что принцы Уильям и Гарри были рождены Дианой именно здесь.

Я пришла в Lindo Wing с улицы, с российским паспортом, записалась к врачу и меня взяли на ведение беременности и роды. Больница святой Марии — это государственный госпиталь, расположенный прямо рядом с вокзалом Паддингтон. Что такое государственный госпиталь в Великобритании? Это значит, что ты можешь туда попасть по полису NHS — национальной системы здравоохранения в любом экстренном случае. Частное крыло Lindo Wing — это маленький подъезд напротив главного входа в госпиталь, там внутри вообще все очень мало похоже на больницу: очень уютно, нет больших холлов и помещений. Ресепшн внизу, лифт, лестница и четыре этажа с палатами-комнатами.

В Lindo Wing цены на услуги ведения беременности и родов далеко не самые высокие в Лондоне, скорее, средние. В прошлом году я рожала там девочку, все вместе мне это стоило около 14-ти тысяч фунтов стерлингов (один миллион 219 тысяч рублей по нынешнему курсу), из которых восемь тысяч (696 тысяч рублей) — гонорар врача за ведение беременности и роды, а остальное — непосредственно оплата за пребывание в палате и прочее.

Палата в Lindo Wing стоит 1200 фунтов в сутки. Что такое палата? Ты туда приходишь, там же рожаешь, там же дальше находишься столько, сколько требуется, обычно — сутки. То есть в каждой палате оборудовано все для родов и последующего пребывания, ты не переходишь в специальные места для родов, новорожденных у тебя никто никуда не забирает. Завтраки-обеды-ужины и плюс любой каприз — бокал шампанского или что-то еще, но только за дополнительную плату. Только в случае кесарева сечения тебе придется на твоей же кровати отъехать в операционную — на ней же тебя возвращают в свою комнату.

В каждой палате есть специальная кровать, которая на финальном этапе родов может превратиться в специальный стул с помощью пульта управления, тут же кресла для гостей, куча всякого оборудования для мониторинга состояния матери и малыша, туалет, ванная.

Я уверена, что в Lindo Wing нет никаких специальных апартаментов для королевских особ, это просто совсем не в культуре англичан. И памятных табличек "Здесь рожала Леди Ди" там тоже не найдете.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыном Уильямом

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыном Гарри

24-х часовое присутствие медсестер, которые всегда принесут тебе чай, кофе, могут просто посидеть и поговорить с тобой. Со мной целых три часа сидела и просто болтала замечательная девушка во время схваток, развлекала меня историями из жизни пациентов. Со своим третьим мальчиком в 2008-м году я ушла из госпиталя на следующий день, со своей девочкой в 2017-м я задержалась дольше, из-за экстренного кесарева сечения.

В июле 2017-го в моей палате был вообще проходной двор: друзья и близкие в большом количестве набивались в мою комнату. Кто-то даже прямо с самолета с чемоданом. Приходили, уходили, приносили цветы, засыпали на креслах, мыли девочку, болтали с персоналом, слушали музыку… И даже во время кесарева мои подружки вели прямую трансляцию мужу в Москву, который не спал со всеми остальными детьми и ждал девочку. Вот у меня в телефоне до сих пор хранитсся детально заснятый процесс из операционной, и никто никого не выгонял.

Спросите меня, где бы я рожала еще раз? Только там…