Louis Vuitton впервые создали ароматы для мужчин

Модный дом на женской парфюмерной коллекции решил не останавливаться и выпустил серию мужских ароматов. В коллекцию вошли не два, и не три парфюма, а целых пять. Жак Кавалье — главный нос Louis Vuitton — создал имбирно-грейпфрутовый L'Immensit?, шоколадно-древесный Nouveau Monde, цитрусовый Sur La Route, Orage с сердцем из ириса и пачулей, Au Hasard с перцем и кардамоном. Создавая парфюмерные композиции, Жак использовал элементы из разных частей нашей планеты, тем самым наглядно транслируя дух путешествий, которым пронизана новая ароматная коллекция.



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