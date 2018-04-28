Максимальные сроки присоединения к электросетям уточнены

Правительство уточнило максимальные сроки технологического присоединения к электросетям. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 28 апреля.

Документом установлено, что процедура не должна занимать более года для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт. Для лиц, которые подключают устройства мощнее 670 кВт, максимальный срок составит два года. За это же время присоединение осуществят, если при этом необходимо строительство объектов электросетевого хозяйства, включённых в инвестиционные программы смежных сетевых организаций.

При этом по инициативе заявителя могут быть иные сроки, но не более четырёх лет.

Яндекс.Дзен

Пентагон назвал трагедией возможные поставки С-300 в Сирию

СМИ: на Украине отменили вузы

День 27 апреля в истории