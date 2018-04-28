Максимальные сроки присоединения к электросетям уточнены

Показать меню
Актуально
Ремонт кровли – ответственное дело - 02:37 Ремонт кровли – ответственное дело ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты - 02:39 ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России - 02:42 В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа - 02:46 Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после - 03:00 Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в Сирии - 03:07 Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в Сирии На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов - 04:00 На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в - 04:05 В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории СМИ: Инаугурацию президента РФ проведет Хорошевцев - 04:32 СМИ: Инаугурацию президента РФ проведет Хорошевцев Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться - 05:15 Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимации - 05:39 Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимации Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг» - 05:42 Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг» Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка - 05:46 Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае - 06:00 Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае Пашинян встретился с главой второй по величине фракции парламента Армении - 06:35 Пашинян встретился с главой второй по величине фракции парламента Армении Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым - 06:42 Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым Opera выпустила новый браузер для мобильных - 07:07 Opera выпустила новый браузер для мобильных
» » Максимальные сроки присоединения к электросетям уточнены

Максимальные сроки присоединения к электросетям уточнены


Добавлено: 28 апр 2018 в 00:39,
Максимальные сроки присоединения к электросетям уточнены

Правительство уточнило максимальные сроки технологического присоединения к электросетям. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 28 апреля.

Документом установлено, что процедура не должна занимать более года для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт. Для лиц, которые подключают устройства мощнее 670 кВт, максимальный срок составит два года. За это же время присоединение осуществят, если при этом необходимо строительство объектов электросетевого хозяйства, включённых в инвестиционные программы смежных сетевых организаций.

При этом по инициативе заявителя могут быть иные сроки, но не более четырёх лет.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Пентагон назвал трагедией возможные поставки С-300 в Сирию


СМИ: на Украине отменили вузы


День 27 апреля в истории


Материалы по теме:

Объекты критической информационной инфраструктуры поделят на категории
Подключить газ к объекту капстроительства теперь можно через Интернет
Кабмин изменил порядок присоединения устройств к электросетям
Законы, вступающие в силу 7 октября
Добавлено: 28 апр 2018 в 00:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Предприятиям дадут льготные кредиты на покупку оборудования для маркировки лекарств

Предприятиям дадут льготные кредиты на покупку оборудования для маркировки лекарств

Как США победят в Третьей мировой, — американский «эксперт» описал сценарий конфликта

Как США победят в Третьей мировой, — американский «эксперт» описал сценарий конфликта

Трамп представил Конгрессу США доклад о борьбе с «российским влиянием»

Трамп представил Конгрессу США доклад о борьбе с «российским влиянием»

Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына

Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына

Новости России
еще новости
Количество мексиканских туристов в России увеличится из-за ЧМ-2018

Количество мексиканских туристов в России увеличится из-за ЧМ-2018

Минсельхоз РФ: Белоруссия и Россия хотят создать единый трейдер для поставок молока

Минсельхоз РФ: Белоруссия и Россия хотят создать единый трейдер для поставок молока

Путин: Профессионализм парламентариев вырос за последние 25 лет

Путин: Профессионализм парламентариев вырос за последние 25 лет

Путин заявил о необходимости аккуратного улучшения медицинского страхования

Путин заявил о необходимости аккуратного улучшения медицинского страхования

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Инсайдеры: после рождения третьего ребенка принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют четвертого

Инсайдеры: после рождения третьего ребенка принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют четвертого

Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

Гагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте

Гагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте "1968. Digital": рассказываем о первом мобильном сериале

Весна-осень 2018: платье-облако на каждый день

Весна-осень 2018: платье-облако на каждый день

Новости политики
еще новости
Встреча надежды и реализма: западные СМИ об историческом саммите лидеров двух Корей и результате

Встреча надежды и реализма: западные СМИ об историческом саммите лидеров двух Корей и результате

Разоружение КНДР невозможно: российское правительство

Разоружение КНДР невозможно: российское правительство

Время «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении каждому россиянину личного номера

Время «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении каждому россиянину личного номера

Путин пролил свет в вопросе об отмене страховой медицины

Путин пролил свет в вопросе об отмене страховой медицины

Новости экономики
еще новости
Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Новости общества
еще новости
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске

Патриаршему подворью в РВСН — 20 лет

Патриаршему подворью в РВСН — 20 лет

Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет

Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет

В Праге открыли мемориальную доску с именами красноармейцев, павших за освобождение Чехословакии

В Праге открыли мемориальную доску с именами красноармейцев, павших за освобождение Чехословакии

Происшествия
еще новости
В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Новости Украины
еще новости
Пока в ОРДО не было Vodafone, с местных жителей оператор снимал абонплату

Пока в ОРДО не было Vodafone, с местных жителей оператор снимал абонплату

Жители ОРДО массово дозваниваются родным по Vodafone

Жители ОРДО массово дозваниваются родным по Vodafone

Путин сравнил себя с курицей: появилось видео

Путин сравнил себя с курицей: появилось видео

Министры НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

Министры НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

Мировые новости
еще новости
Какие прически вредны для здоровья

Какие прически вредны для здоровья

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников

В Министерстве обороны Украины рассказали о крайне непростой ситуации на Донбассе

В Министерстве обороны Украины рассказали о крайне непростой ситуации на Донбассе

Меркель едет к Трампу говорить о санкциях и

Меркель едет к Трампу говорить о санкциях и "Северном потоке-2"




Лента новостей
Владелец «Зимней вишни» передаст здание городу и оплатит снос - 23:35 Владелец «Зимней вишни» передаст здание городу и оплатит сносМинздрав отметил снижение потребления алкоголя в России на 40%? - 23:35 Минздрав отметил снижение потребления алкоголя в России на 40%?Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил нового президента компании - 23:35 Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил нового президента компании«Яндекс» обратился в Роскомнадзор за разъяснениями из-за блокировки IP-адресов - 23:34 «Яндекс» обратился в Роскомнадзор за разъяснениями из-за блокировки IP-адресовЖители ОРДО массово дозваниваются родным по Vodafone - 23:21 Жители ОРДО массово дозваниваются родным по VodafoneКоломойский проиграл Нафтогазу суд в Лондоне - 23:14 Коломойский проиграл Нафтогазу суд в ЛондонеТренер "Динамо" (Санкт-Петербург) Тамбиев: наша команда не затерялась бы в КХЛ - 23:12 Тренер В Ростове из-за крупной аварии не было интернета - 23:09 В Ростове из-за крупной аварии не было интернетаМинсельхоз РФ: Белоруссия и Россия хотят создать единый трейдер для поставок молока - 23:07 Минсельхоз РФ: Белоруссия и Россия хотят создать единый трейдер для поставок молокаГлава ВТБ попросил списать со счета Путина 104 тысячи рублей на посадки - 23:01 Глава ВТБ попросил списать со счета Путина 104 тысячи рублей на посадкиМирзаянов опроверг участие в разработке «Новичка» - 23:01 Мирзаянов опроверг участие в разработке «Новичка»Собянин продлил голосование на выборах мэра до 22 часов - 23:01 Собянин продлил голосование на выборах мэра до 22 часовС малярией предлагают вести борьбу на опережение - 23:01 С малярией предлагают вести борьбу на опережениеПАРНАС предложил выдвинуть единого кандидата на выборах мэра Москвы - 23:00 ПАРНАС предложил выдвинуть единого кандидата на выборах мэра Москвы
Последние новости
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в - 02:00 Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске Клименко списал блокировку IP-адресов соцсетей на шутку Дурова - 01:43 Клименко списал блокировку IP-адресов соцсетей на шутку Дурова Минобороны РФ отчиталось о перехвате 10 самолетов за неделю - 01:42 Минобороны РФ отчиталось о перехвате 10 самолетов за неделю World Rugby 10 мая примет решение по протесту Федерации регби России - 01:26 World Rugby 10 мая примет решение по протесту Федерации регби России Какие прически вредны для здоровья - 01:21 Какие прически вредны для здоровья Пока в ОРДО не было Vodafone, с местных жителей оператор снимал абонплату - 01:04 Пока в ОРДО не было Vodafone, с местных жителей оператор снимал абонплату Количество мексиканских туристов в России увеличится из-за ЧМ-2018 - 00:59 Количество мексиканских туристов в России увеличится из-за ЧМ-2018 В Киеве взорвался автомобиль, есть жертвы (ФОТО) - 00:49 В Киеве взорвался автомобиль, есть жертвы (ФОТО) В Киеве взорвался автомобиль, есть погибший - 00:35 В Киеве взорвался автомобиль, есть погибший Инсайдеры: после рождения третьего ребенка принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют четвертого - 00:11 Инсайдеры: после рождения третьего ребенка принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют четвертого ЛНР: Украинские спецслужбы пытаются вербовать людей для терактов в республиках - 23:56 ЛНР: Украинские спецслужбы пытаются вербовать людей для терактов в республиках Патриаршему подворью в РВСН — 20 лет - 23:49 Патриаршему подворью в РВСН — 20 лет Великобритания возлагает надежды на CAR-T-терапию - 23:36 Великобритания возлагает надежды на CAR-T-терапию
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"