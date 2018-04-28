Малый ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» для ВМФ России будет спущен на воду на Санкт-Петербурге

5 мая на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге будет торжественно спущен на воду второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800.

Приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование «Шквал». В торжественной церемонии спуска на воду малого ракетного корабля примут участие представители Минобороны РФ, Главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также руководители организаций и предприятий ОПК, задействованных в строительстве кораблей этого проекта.

Головной малый ракетный корабль «Ураган» (проекта 22800) и первый серийный малый ракетный корабль «Тайфун» (проекта 22800) находятся на воде у достроечной набережной завода «Пелла». Эти два корабля были заложены в один день, 24 декабря 2015 года.

МРК проекта 22800 спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Корабли имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением.

МРК проекта 22800 проекта оснащены двигательной установкой российского производства. Среди основных преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет их использовать в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации.