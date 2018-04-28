Массированный удар в Донбассе: в ДНР сообщили о новой атаке ВСУ

В субботу утром украинские войска нанесли массированный удар по Докучаевску, есть жертвы.

По данным Минобороны ДНР, в субботу около 9-35 силовики совершили атаку на Докучаевск. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, был открыт огонь из танкового орудия и крупнокалиберных минометов. Обстрел велся с направления н.п. Новотроицкое.

Силовиками было произведено два выстрела из танка, выпущена 41 мина калибром 120 мм.

На данный момент известно, что один из снарядов попал в машину для вывоза мусора, убив двух мужчин и ранив женщину.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.