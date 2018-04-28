Май-2018 станет сложным месяцем для 3 знаков зодиака – Павел Глоба

Известный астролог Павел Глоба рассказал, для каких трех знаков зодиака май 2018 года станет сложным.

Май – пожалуй, самый непростой среди 12 месяцев года. Астрологи считают, это связано с тем, что потоки энергии, которые наполняют мир, пронизывают всё вокруг. Стабильность вероятна только до 15 мая, пока Уран будет пребывать в знаке Овна, потом от переместится в Телец, где и будет находиться ближайшие полгода. В мае всем нам придется нелегко, но 3 знака зодиака должны быть особо осторожны.

Телец может столкнуться с проблемами на работе и в личной жизни. Всему виной легкомыслие, которое вы можете проявить. Думайте, прежде чем совершать какие-то важные шаги. Не позволяйте амбициями завладеть вашим сознанием, иначе беды не миновать.

Лев. А вот для вас в мае-2018 амбиции станут источником энергии и жизненных сил. Астролог предупреждает об опасности – неверно расставленные приоритеты погубят вашу уверенность в себе и доведут до депрессии. Если есть возможность решить проблему самостоятельно, не прибегайте к посторонней помощи. В этот период вы будете очень ранимы, не исключены перепады настроения, ухудшится память.

Дева. Луна оказывает на вас очень большое влияние, поэтому в период 7–19 мая постарайтесь сделать все важные дела и решить сложные вопросы. Дни до 7-го и после 19 мая – непростой для вас период. Возможны капризность, раздражительность. Это произойдет из-за усиления Венеры и ослабления Урана. Держите себя в руках, чтобы не провоцировать конфликты с окружающими.