Медведев подтвердил скорое обсуждение пенсионного возраста в кабмине

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста находится на пороге обсуждения на законодательном уровне.

«Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — сказал глава кабмина.

Медведе отметил, что этот вопрос так или иначе, но придется решить. Он напомнил, что существующий возрастной предел принимался в 40-х годах прошлого века, а в 30-х годах продолжительность жизни не превышала 40 лет. Сейчас ситуация изменилась, однако решать вопрос надо аккуратно, исходя из целой суммы факторов. Кроме того, решения правительства не должны создать отрицательных настроений среди людей.

Медведев добавил, что пенсионная система работает, хоть она и не идеальна.

«Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются», — заключил премьер.