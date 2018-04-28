Медведев предложил индивидуальные санкции против граждан США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что новые российские контрсанкции должны узаконить индивидуальные запретительные меры в отношении юридических и физических лиц из США.

«На мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица-резидента Соединенных Штатов Америки»,— цитирует Медведева ТАСС.

Премьер также поддержал предложение о введении ответственности за исполнение на территории РФ американских санкций, которые, по его мнению, призваны разрушить общественно-политический строй России и нанести вред экономике и людям.

«Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности»,— отметил Дмитрий Медведев.

Законопроект об антисанкциях Госдума рассмотрит 15 мая. Документ позволит ввести частичный запрет на импортную алкогольную и табачную продукцию, некоторые виды лекарств, продуктов питания и программного обеспечения.