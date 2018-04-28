Медведев предложил сажать за исполнение антироссийских санкций

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Вашингтон пытается разрушить общественно-политический строй России.

По его словам, США хотят навредить экономике и гражданам РФ антироссийскими санкциями. Если это так, тогда исполнение санкций против РФ — правонарушение, а исполнители — преступники. Премьер считает, что никто не исполнит антироссийские санкции под страхом административной или уголовной ответственности.

Медведев добавил, что в США считается преступлением, если кто-то исполнил решение иностранного государства и тем самым причинил вред Вашингтону.