Медведев заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста

Болезненная для большинства россиян тема на пороге законодательного обсуждения.

Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью «России-1», вопрос о повышении возраста для выхода на пенсию находится в стадии перехода обсуждения на законодательном уровне.

Премьер-министр подчеркнул, что обсуждение данного вопроса на экспертном уровне ведутся уже несколько лет и теперь выходят на законодательный уровень.

При этом перед правительством стоит главная задача - принимать решение о повышении пенсионного возраста нужно взвешенно и аккуратно, сообщает ТАСС.

Существующий на сегодняшний день срок выхода на пенсию установлен еще в 40-х годах прошлого столетия. С того момента продолжительность жизни россиян значительно увеличилась, это один из факторов пересмотра возрастной планки для выхода на пенсию, отметил глава российского правительства.