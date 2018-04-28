Мемория. Борис Иофан

28 апреля 1891 года родился Борис Иофан, архитектор

Личное дело

Борис Михайлович Иофан (1891—1976) родился в Одессе в еврейской семье. Его отец служил швейцаром, что позволяло семье жить пусть и не богато, но и не голодно. Заветной мечтой Иофана-старшего было дать своим двум сыновьям хорошее образование, которое позволит им «выбиться в люди». Оба обнаружили неплохие художественные способности. В итоге старший — Дмитрий — уехал учиться в Академию художеств в Санкт-Петербург, а младший – Борис — в двенадцать лет поступил в Одесское художественное училище. В первые годы обучения брал уроки мастерства у живописцев Г.А. Ладыженского и К.К. Костанди, затем его любимым наставником стал скульптор гарибальдиец Луиджи Иорини — выпускник Миланской Академии художеств и один из основателей училища.

После окончания в 1911 году училища и отбытия воинской повинности Иофан отправился в столицу, под крыло к старшему брату, став его помощником. Дмитрий к этому времени уже был дипломированным архитектором и имел самостоятельную практику.

В начале 1914 года Дмитрий Иофан нашел возможность отправить младшего брата учиться в Европу. Борис уезжает в Италию и в 1916 году успешно заканчивает архитектурный факультет Высшего института изящных искусств (Regio Instituto Superiore di belle arti in Roma), где учился у известного римского архитектора Армандо Бразини. В качестве дипломного проекта Иофан представил архитектурный монумент-мемориал жертв первой мировой войны, в котором впервые ярко проявилось его тяготение к монументальным объемно-пространственным решениям.

После окончания учебы Иофан остался в Италии. Работал вначале помощником у Бразини, выступал на конкурсах, а затем самостоятельно построил жилые дома в предместьях Рима: Монте Верде (1916) и Колина Вольпи (1922). а также в Парни (1918). В это же время ему представляется возможность соорудить (частично) колумбарий в Парни и капеллу Амброджи на римском кладбище Сан Лореицо (San Lorenzo fuori le Mura, 1919—1920). Параллельно с практическим строительством Иофан учился в Высшей инженерной школе в Риме, что позволило ему получить прекрасную техническую подготовку и в дальнейшем со знанием дела разбираться в вопросах строительной механики и организации строительного производства.

В 1921 году Иофан вступил в Коммунистическую партию Италии. В его доме часто бывали лидеры итальянских коммунистов Антонио Грамши и более известный в СССР Пальмиро Тольятти.

В 1923 году Иофан проектирует в Италии первое за рубежом посольство СССР. Скульптурная композиция, завершавшая это здание, выражала основополагающую идею советского государства — союз рабочих и крестьян.

В 1924 году Иофан вернулся в СССР - уже опытным мастером, имеющим несколько реализованных проектов. Архитектор активно включился в восстановление разрушенного народного хозяйства страны. Он едет в Донбасс, где проектирует и строит рабочий поселок Штеровской электростанции. В этом поселке (1924), а затем в жилых домах по Русаковской улице в Москве (1925) видно его стремление ответить на новые социальные условия жизни. В частности, он компонует жилые дома не изолировано друг от друга, а в едином комплексе, с открытыми озелененными дворами.

В 1926 году Борис Иофан вступил в члены ВКП(б).

В июне 1927 года было принято решение о начале строительства на улице Серафимовича жилого дома для высокопоставленных госслужащих, ныне известного как «Дом на набережной». Необходимость в нем возникла в конце 20-х годов, когда выяснилось, что стремительно растущей партийной и советской элите в столице негде жить. После переезда правительства из Петрограда в Москву, большинство иногородних совслужащих высшего ранга жили прямо в Кремле или в лучших гостиницах города – «Национале», «Метрополе», «Петергофе», которые временно стали именоваться Домами Советов. С учетом важности задачи, была создана специальная «комиссия по строительству Дома ЦИК и Совета народных комиссаров СССР».

Иофан проектирует и руководит строительством этого огромного жилого комплекса. Концептуально идея соответствовала эпохе – требовалось создать идеологически новый дом, дом-город, в котором должно было быть все необходимое для жизни – ясли и сад для детей, медпункт, почта и телеграф, магазины, сберкасса, парикмахерская и прачечная, столовая и фабрика-кухня, спортзал, тир и библиотека, кинотеатр и клуб.

Жильцами дома, помимо членов правительства, должны были стать лучшие люди страны: видные военачальники и ученые, партийные деятели, герои Гражданской войны, выдающиеся писатели и деятели культуры, руководители Коминтерна.

Строительство было закончено в 1931 году. 12-этажный дом с 505 квартирами (24 подъезда) стал на тот момент одним из самых крупных жилых комплексов в Европе.

Одних только наркомов и министров здесь обитало 63, а еще 19 маршалов и адмиралов. В их числе: маршалы Ворошилов, Тухачевский, Корк и Жуков, государственные деятели Рыков, Куйбышев, Хрущев, Коганович, Косыгин, Цурюпа, личный секретарь вождя Поскребышев, прокуроры Руденко и Вышинский, ученые Тарле, Кеменов, Лепешинская, режиссер Александров, писатели Серафимович, Демьян Бедный, Кольцов, Трифонов, Шатров, семьи Сталина, Дзержинского, Свердлова и Микояна, герои-летчики Каманин, Мазурук и Водопьянов, деятели Коминтерна Куусинен и Радек. И многие, многие другие.

Еще одной большой работой Иофана стал подмосковный правительственный санаторий «Барвиха», строительство которого началось в 1929 году.

С 1931 года начинается почти двадцатипятилетний период интенсивной творческой деятельности архитектора по проектированию и строительству монументальных сооружений. Иофан принимает активное участие в конкурсе на проект Дворца Советов в Москве, неизменно лидируя на всех его этапах (высшая премия на Всесоюзном открытом и решение о принятии в основу окончательной разработки сооружения его проекта — на заключительном конкурсе в мае 1933 года).

Проект Дворца Советов стал одним из самых известных проектов Иофана (в соавторстве с В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейхом). Гигантское здание в 100 этажей высотой 420 метров должна была венчать 70-метровая статуя В. И. Ленина. Оно должно было стать самым высоким в мире на тот момент.

Под строительство было отведено место, на котором прежде стоял Храм Христа Спасителя. В 1931 году Храм был взорван, а в 1939 году началась стройка. Однако проект так и остался неосуществленным. Строительство дворца прервалось с началом Великой Отечественной войны и потом больше не было возобновлено. В уже вырытом котловане был устроен открытый бассейн «Москва», а станция московского метро «Дворец Советов» была переименована в «Кропоткинскую».

По проектам Иофана были сооружены павильоны СССР на Международной выставке в Париже в 1937 году (диплом «Гран при», золотая медаль, Государственная премия СССР) и на Международной выставке в Нью-Йорке в 1939 году (архитектору присвоено звание почетного гражданина города). В обоих павильонах на крайне неудобных участках: в первом случае — чрезмерно узком и вытянутом, во втором — неправильной, ломаной формы, он нашел композиционные решения, превратившие недостатки в преимущества.

Анфилада выставочных залов павильона в Париже нарастала уступами к главному фасаду, который служил постаментом для скульптуры «Рабочий и колхозница». Утверждается, что именно Иофан придумал для выставки в Париже эту знаменитую скульптуру, которую воплотила в железе Вера Мухина.

В нью-йоркском павильоне кольцевая галерея выставочных залов создавала внутреннее пространство под открытым небом: через пропилеи можно было попасть как бы на территорию Советского Союза — в амфитеатр, организованный вокруг обелиска, который вместе с фигурой «Рабочий» (скульптор В. А. Андреев) составил вертикальную ось архитектурной композиции.

В этих работах Иофан смело использовал возможности современной инженерии: металлический каркас, листовую нержавеющую сталь, электросварку. Советская архитектура сказала новое слово в мировом пластическом искусстве.

В 1944 году по проекту Иофана в Москве была построена станция метрополитена «Бауманская». В послевоенные годы архитектор создал в столице комплексы Нефтяного и Горного институтов (1947—50), проект Центрального института физической культуры в Измайлово, руководил застройкой крупных жилых массивов в Измайлово и Марьиной Роще.

Им также разрабатывались проект восстановления и реконструкции Театра им. Евгения Вахтангова (1943), проекты центров Сталинграда (1943) и Новороссийска (1945), проект высотного 32-этажного дома в Москве (1947) и ряд памятников героям Гражданской и Великой Отечественной войн.

В 1948 году Борис Иофан разработал эскизный проект нового здания Московского государственного университета им. Ломоносова. Согласно его проекту, высотку предполагалось построить у самого края Ленинских (Воробьевых) гор, так, чтобы здание виднелось отовсюду и связывалось с Москвой-рекой системой террасно спускающихся лестниц. Проект был сначала утвержден, но потом в него решено было внести коррективы, в частности, отодвинуть здание от края холма. Архитектор не согласился, пытался спорить. В итоге Иофан был отстранен, а проект передали Льву Рудневу, который, взяв за основу именно иофановский архитектурный образ, подкорректировал его «в национальном духе» и передвинул здание в глубину Воробьевых гор.

Одним из последних реализованных проектов Иофана стал комплекс 16-этажных жилых домов на Щербаковской улице в Москве (в соавторстве с архитекторами Д. Алексеевым, Н. Челышевым, А. Смеховым). Дома, обращенные торцами к Щербаковской улице, объединены находящимися на уровне первого этажа помещениями магазинов. Строительство было начато в рамках программы Н. С. Хрущева по переселению советских граждан в отдельные квартиры. Были спроектированы квартиры для одиночек, семей из двух-трех человек и больших семей. Особенностью проекта были большие для новых жилых домов 1960-х годов кухни (например, в трехкомнатных квартирах площадь кухни составила 14,1 м2) — это обусловлено тем, что они рассматривались как «кухни-столовые», при наличии которых, как предполагали создатели проекта, «спальные комнаты будут использованы только по своему прямому назначению». Строительство домов растянулось на 13 лет, однако их удалось заселить еще при жизни Иофана, в 1975 году.

Борис Иофан умер 11 марта 1976 года. Он скончался за чертежной доской с карандашом в руках. Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища в Москве.

Павильон СССР на Международной выставке в Париже odessa-memory.info

Чем знаменит

Борис Иофан - один из ведущих представителей сталинской архитектуры, так называемого стиля «сталинский ампир», автор неосуществленного проекта Дворца Советов. «Всем известно, у него что ни проект, то знаменитый памятник сталинского ампира»? - писал «Коммерсантъ» в статье к 120-летию архитектора.

Самым известным из реализованных строений Иофана стал знаменитый «Дом на набережной», в котором жили представители советской номенклатуры.

Во время сталинских репрессий второй половины 1930-х годов многие обитатели дома арестовывались целыми семьями. Всего было репрессировано около 700 живших в нем человек.

Название «Дом на набережной» вошло в обиход после публикации в 1976 году одноименной повести Ю. В. Трифонова, где это здание является основным местом действия.

О чем надо знать

Знаменитые сталинские высотки, построенные в Москве, изначально были задуманы как сателлиты самого высокого здания в мире — Дворца Советов. Главный проект жизни архитектора Иофана должен был стать основным пунктом сталинского переустройства столицы. Увенчанный статуей Ленина Дворец Советов в окружении величественных высоток был призван сформировать новый облик Москвы.

Изначально предполагалось, что высоток будет восемь. Однако строительство на месте снесенного китайгородского района Зарядье последнего, самого центрального и высокого из восьми зданий, было прекращено после смерти Сталина. На его стилобате к 1967 году была возведена гостиница «Россия». Сейчас на этом месте разбит парк Зарядье.

Прямая речь

«Комменсантъ» о строительстве Дворца Советов: «В то время как здание было возведено лишь на уровень фундамента (выше ему так и не суждено было подняться), в управлении уже знали, какого цвета ткани будут украшать этажи Дворца Советов, какие ручки будут вставлены в его двери, какой фарфор и какие сорта дерева будут на каждом его этаже. На выставке в МУАРе есть образцы тканей, которые были разработаны в мастерской Дворца Советов, в том числе и после войны, когда уже было вполне очевидно, что на задуманном месте такой невероятный проект строить не будут. Но эти любовно подобранные ткани доказывают, что для всех участников проекта идея построить самое высокое в мире здание была абсолютно реальной. Трудно себе представить, каким разочарованием обернулась она для них, когда проект Дома Советов было решено уменьшить в несколько раз и перенести — уже в качестве очередной правительственной резиденции — на Воробьевы горы. Борис Иофан тем не менее продолжил рисовать проекты нового дворца, но это было уже совсем не то».

Арт-критик и историк искусства Сергей Хачатуров о Борисе Иофане: «Смиренно путь свой архитектор начал (архитектором-функционалистом), к смирению впоследствии пришел (апологетом пуританской стилистики архитектуры хрущевской «оттепели»). По сути, это общие контуры судьбы мэтров зодчества, пытающихся отстаивать свободу творчества в несвободной стране».

4 факта о Борисе Иофане

Был женат на Ольге Фабрициевне Огаревой, урожденной донне Ольге Сасса-Руффо. Иофан познакомился с ней в Италии, когда искал жилье и по совету друзей попал на виллу герцогини Ольги, сдававшую комнаты с пансионом. Оказалось, что хозяйка наполовину русская – дочь княжны Мещерской и итальянского герцога Фабрицио Сассо-Руффо, в свое время служившего в дипломатической миссии в Санкт-Петербурге. Борис влюбился и вскоре предложил Ольге руку и сердце. Супруга была старше Иофана на 8 лет. Детей в этом браке у них не было, Иофан усыновил двух детей жены от первого брака.Вернуться в СССР Бориса Иофана уговорил председатель Совнаркома Алексей Рыков, который в 1924 году с семьей приехал в Италию «инкогнито» долечиваться после инфаркта. Итальянские товарищи попросили Бориса и Ольгу взять опеку над ним. Семьи быстро сблизились и подружились. Перед отъездом Рыков предложил Иофану вернуться на родину и тот согласился. Таким образом у никому не известного архитектора в покровителях оказался глава советского правительства.В 1970 году Иофан получил звание Народного архитектора СССР.После постройки «Дома на набережной» Борис Иофан сам переехал туда с семьей и прожил в построенном им знаменитом доме до самой смерти.

Материалы о Борисе Иофане

Биография Бориса Иофана на сайте Totalarch.com

Рай, ставший адом. Георгий Олтаржевский.

Творец советов, Газета «Коммерсантъ», № 241 (4782), 23.12.2011

Проект как наваждение. Сергей Хачатуров

Статья о Борисе Иофане в Википедии