Мэрия Москвы запретила Навальному проводить акцию 5 мая

Столичные власти уведомили оппозиционера Алексея Навального о том, что он не вправе проводить уличную акцию против президента Владимира Путина 5 мая.

В письме из мэрии, отрывок из которого Навальный публикует в соцсетях, говорится, что «в связи с непринятием предложения об изменении места проведения публичных мероприятий, указанных в уведомлении, организатор… не вправе проводить публичные мероприятия».

В случае нарушения запрета в мэрии предупредили об ответственности за такие действия.

«Ну вот. В последний рабочий день мэрия официально сообщила, что раз мы не согласны на площадки вне центра города, то митинг 5 мая вообще запрещается», — сообщил Навальный в телеграме.

Политик добивался проведения шествия по Тверской улице. Власти Москвы ему отказали, предложив вариант «провести шествие по улице Маши Порываевой с последующим митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова».

Навальный отказался, заявив, что предложенный маршрут длиной всего 350 метров и призвал своих сторонников на несогласованную акцию.