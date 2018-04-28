Меркель и Трамп заявили об общей позиции по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Белом доме выразили общую позицию по санкциям против России, цель которых, по их словам, — заставить Россию соблюдать международное право, уважать территориальную целостность Украины, передает «Голос Америки».

Меркель заявила, что между США и ФРГ наблюдается «высокий уровень единодушия» по поводу конфликтов с Россией и российской роли в Сирии, сообщает MDR.

По поводу антироссийских санкций канцлер заявила: «Мы ведем совместную работу с администрацией США и тесно сотрудничаем с Минфином США, обмениваемся мнениями, какой эффект они могут оказать» (цитата RNS).