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Местные элиты – геополитический козырь России против США


Добавлено: 28 апр 2018 в 11:38, Категория: Политика
Местные элиты – геополитический козырь России против США

Есть такой метод игры в рулетку, когда проигравший удваивает ставку, чтобы последующий выигрыш покрыл все предыдущие издержки и даже принес какую-то прибыль. Обычно такая игра ведет к проигрышу. У человека либо уже на третий-четвертый раз не хватает денег на последовательное двукратное поднятие ставок, либо ему действительно везет, он выигрывает, но после этого не может остановиться и, пытаясь повторить свой успех, теряет все.
В политике игра на поднятие ставок также достаточно популярна, но и не менее рискованна. Казалось бы, все очень просто. Либо берем оппонента «на слабо», ставя его в ситуацию, когда именно он должен принять решение, которое может вылиться в кровопролитный гражданский или международный конфликт. Многие не выдерживают ответственности и капитулируют. Либо же, если мы обладаем большей (желательно в разы) ресурсной базой, играем в размен потерь (по принципу, «пока толстый похудеет, худой помрет»). Здесь нам достаточно повысить ставки выше ресурсной базы оппонента и ему нечем будет ответить.
Внешне все выглядит просто и поэтому в повышение политических ставок часто играют не только выдающиеся профессионалы, но и политические парвеню из вчерашних маргиналов. Если же им хотя бы раз удается выиграть, метод становиться любимым, а то единственным доступным им способом политической борьбы. Кстати, игра в поднятие ставок – традиционный метод любого майдана, где бы он ни происходил. Четыре года назад мы видели это на Украине. Сегодня в Армении наблюдаем, как первая же невынужденная уступка порождает резко завышенные требования. Будет ли майдан в Белоруссии или Норвегии – везде будет так же. Именно потому, что технология крайне проста и политические маргиналы из несистемной оппозиции обучаются ей так же просто, как африканские повстанцы осваивают автомат Калашникова.
Но в кажущейся простоте и эффективности лежит опасность данной технологии. Если оппонент не уступил, не сломался, сумел найти ресурсосберегающий способ противостояния, то теперь уже ваши ресурсы должны закончиться раньше, теперь уже вам необходимо либо уступать, после чего вчера еще грозная оппозиция лопает, как зеленый шарик, который поросенок Пятачок нес на день-рождения ослика Иа, да так и не донес. Либо же приходится отвечать за блеф в реальности и идти на силовую конфронтацию, в которой у оппозиции, как правило, шансов нет.
В стандартных политических системах каждый следующий структурный уровень повторяет предыдущий. То есть, одинаково организованная система, в одинаковых случаях, одинаково реагирует в рамках государства, провинции, общины, семьи, а также на уровне политической партии, социальной группы, или другой общественной политической организации. Реакции на тождественные раздражители тождественны во внешней и внутренней политике, на региональном или глобальном уровнях.
Это значит, что майданная схема воздействия применяется США не только к противникам, но и к союзникам, а также в международных организациях и пронизывает собой все этажи современной международной политики. При этом базируется она на характерном именно для майдана методе бесконечного удвоения ставок. В этой схеме цена каждого планируемого выигрыша должна превышать сумму цен предшествовавшего проигрыша и вновь инвестированных ресурсов.
Долгое время, играя против России с начала 2000-х годов, Вашингтон не волновался относительно эффективности принятого на вооружение политического метода. Даже ресурсы США представлялись бесконечными по сравнению с российскими, а ведь в их распоряжении был еще и совокупный ресурс Запада. Да и ресурсы (как экономические, так и политические) всей остальной планеты были им подконтрольны и могли быть мобилизованы.
Однако уже в ходе грузинского кризиса 2008 года выяснилось, что Россия нашла крайне ресурсоэкономную модель противодействия США. Тогда американцы не обратили на это внимания. А зря. Ибо уже в ходе украинского кризиса 2014 года оказалось, что Россия не просто тратит гораздо меньше ресурсов на поддержание равновесия, чем тратят американцы на его слом. Выяснилось, что казавшиеся бесконечными американские ресурсы больше не позволяют играть в удвоение ставок. Их банально не хватает.
Американский мир оказался в системном кризисе, многократно предсказанном всеми, кому не лень, но для американцев наступившем столь внезапно, что они никак не могут поверить в его реальность. Тем не менее, почувствовавшие исчерпанность американской системы политического доминирования и отсутствие у Вашингтона наработанной альтернативной модели, американские союзники и вассалы стали понемногу (вначале почти незаметно, а дальше больше) дистанцироваться от США. Это, в свою очередь, ограничило доступ Вашингтона к части ранее подконтрольных ресурсов, потребовав от него, одновременно, задействования дополнительных мощных ресурсов для восстановления своего авторитета во взаимоотношениях с союзниками.
Необходимой ресурсной базы на планете просто не существовало. К тому же поражение в Сирии вновь уменьшило реально доступную ресурсную базу и вновь потребовало добавочных ресурсов для продолжения борьбы с использованием прежнего авантюрного алгоритма.
Поскольку для работы старой схемы ресурсов больше не хватало, а новой не было в наличии, США попытались действовать в режиме военного шантажа. Первой, еще будучи только кандидатом в президенты, военной конфронтанцией пыталась пугать Россию Клинтон. Последний раз вопрос военного «наказания русских», поднимался в ходе сирийской химической провокации Запада. Демонстрация готовности военного ответа, вынудила США, оставив военный блеф в качестве имитационного информационного прикрытия, перейти к последней стадии проигравшегося игрока.
Игрок, ранее игравший на лишние или выигранные деньги, когда окончательно проиграется, начинает играть на взятое в долг, выносит вещи из дому, обкрадывает родственников и знакомых, в конечном итоге готов сыграть и на последнюю рубашку. Ему все кажется, что вот-вот удача вновь повернется к нему лицом. Блефующий политик, игравший в повышение ставок, если ресурсная база исчерпана вынужден, для поддержания видимости сохранения позиции, приступать к разрушению того, что первоначально (вступая в игру) пытался сохранить.
США начали контролируемую хаотизацию планеты практически сразу после грузинского проигрыша. Уже к лету 2011 года были подготовлены и стартовали цветные перевороты «арабской весны», которые должны были хаотизировать весь Большой Ближний Восток и Северную Африку. Чуть позже началась хаотизация Украины. Все это, вместе с подконтрольными США лимитрофами из числа новых членов ЕС, должно было разорвать торгово-экономические связи между ЕС и Россией с Китаем, создав между ними полосу «выжженной земли». Обращу только внимание, что выжигать США собирались полностью или частично подконтрольные им режимы (в России некоторые до сих пор считают, что Вашингтон мечтает об укреплении этих режимов, но все они горят, а поддержки не получают).
Именно уничтожение союзников, ради создания полосы выжженной земли подтверждает тот факт, что у американцев больше нет ресурсов для создания «витрин евроинтеграции». Даже «балтийские тигры», которых они поначалу выкармливали для рекламы, давно запаршивели, охромели и ведут полуголодное существование. Они не могут больше вкладываться в создание политически стабильных режимов, экономическая эффективность которых обеспечивалась бы кредитами и прямой международной помощью. Они сегодня сжигают (не всегда, кстати, успешно) то, что может завтра перейти под контроль их геополитических оппонентов.
Это не значит, что хаотизация и дестабилизация угрожает только союзникам США. Вашингтон поджигает свой забор, чтобы ветром огонь понесло на дома соседей. Кроме того, везде, где только может, он будет пытаться нанести удар по союзникам России, качнуть слабое звено, как это сейчас происходит в Армении.

В этой ситуации все зависит от местных элит. Принятая Россией ресурсосберегающая стратегия, предполагает, что основную тяжесть сопротивления агрессору союзник должен вынести сам (как это делает Сирия). Помощь России должна быть эффективна и закрывать лишь те сферы, которые без России закрыть невозможно и переход которых к противнику грозит поражением. Иначе, в простом соревновании с Западом, кто даст больше долларов или поставит больше танков, Россия и сейчас потерпит поражение (поскольку согласится, таким образом, на перенос партии на ту доску, на которой Запад абсолютно доминирует).
То есть, если местная элита может консолидироваться сама и консолидировать общество, то ни происки Запада, ни действия собственных оппозиционеров-коллаборационистов (которые везде есть, но там где власть эффективна, их исчезающе мало) не приведут к существенной дестабилизации. А прямую вооруженную агрессию (как в Сирии) можно отбить при помощи России. Если же элита расколота, а общество находится в состоянии противостояния (регионального, конфессионального, этнического, лингвистического или всех скопом), то никто не может спасти такую страну от сползания в глубочайший внутренний конфликт.
США потому и перешли к процессу хаотизации, что он существенно отвлекает оппонента, не требуя при этом каких-то значительных вложений. Если противостояние запущено, то дальше оно может находиться практически на полном самообеспечении. Роль посольств и резидентур заключается только в том, чтобы политически направлять действия оппозиции, при помощи своих агентов (в том числе в высших эшелонах власти), СМИ и т.д.
На данном этапе Вашингтон пытается создать уже не столько пояс, отделяющий Россию от Европы, а пылающее кольцо вокруг России. Во-первых, есть надежда, что рано или поздно, по мере того, как хаотизация будет приближаться к жизненно важным для России центрам, она будет вынуждена отойти от ресурсосберегающей стратегии и втянуться в местные конфликты. Во-вторых, хаотизация на границах России, задевает союзников Москвы, а также страны, формально нейтральные, но входящие в зону ее исключительных интересов. Самопроизвольное развитие событий в данном регионе угрожает России непредвиденными последствиями. Поэтому Москве также будет трудно удержаться от вмешательства, а вмешательство надолго свяжет огромный объем ресурсов, позволив США получить передышку и попытаться переиграть партию. Наконец, хаотизация близких (географически и политически) к России государств, позволит представлять Москву международным монстром, замедлив, соответственно, дрейф союзников от США.
Впрочем, судя по тому, что Вашингтон приступил уже к хаотизации и международных организаций (как-то согласованно Швеция, Гутерреш, «Гардиан» и G-7 озаботились «неэффективным применением» Россией права вето в Совбезе ООН), он не рассчитывает сохранить американский мир полностью (нельзя сохранить ООН, уменьшив полномочия России). Сейчас стратегия США больше напоминает попытку разбить существующий миропорядок и в последующем хаосе сохранить под своим контролем как можно большее количество государств, повесив между собой и «странами изгоями», вытолкнутыми из «глобального» (американского) мира в мир российский, железный занавес.
Не сумев победить, США пытаются сделать вид, что победителей вовсе нет, изолировав их информационно-политически так, как будто они вообще находятся в другой галактике. Вряд ли этот метод даст какой-то результат, кроме продления агонии американского мира (уже в виде огрызка – жалкого остатка былой роскоши). Но еще много крови прольется и ресурсов уничтожится ради этой американской иллюзии, что методами игры в рулетку можно свести вничью шахматную партию.

Ростислав Ищенко

http://actualcomment.ru/russkaya-ruletka-1804270956.html


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Добавлено: 28 апр 2018 в 11:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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