МИД РФ предупредил о риске пиратского захвата судов Украиной

МИД России выступил с заявлением по поводу решения украинского правительства, запретившего прохождение по территории Украины судов, которые заходили в порты республики Крым и Севастополя.

МИД напомнил, что а марте-апреле украинские пограничники задержали два российских судна из Крыма — траулер «Норд» и судно Trans Services Maritime.

«В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — отмечает российское ведомство.