МИД РФ предупреждает о рисках пиратских захватов на Украине

МИД России предупредил отечественные судовые компании о реальных рисках пиратских захватов на Украине.

В ведомстве напомнили, что 25 апреля Киев запретил транзит и перевозку грузов по территории страны судами под российским флагом. Это распространяется и на транспортные средства судовладельцев, зарегистрированные в России. Транзит и перевозка также запрещены любыми плавсредствами независимо от флага, которые заходили в порты Крыма и Севастополя.

Месяц назад украинские пограничники задержали в Азовском море судно «Норд» под флагом России. На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». На девятерых задержанных наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинская сторона продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.