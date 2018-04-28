МИД РФ также выразил надежду на то, что Евросоюз убедит США отказаться от санкционной политики.

Реализация проекта «Северный поток — 2» напрямую зависит от того, сможет ли ЕС противостоять США в вопросах международной политики. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС.

США заинтересованы в том, чтобы Европа отказалась от строительства «Северного потока — 2» в пользу закупок американского сланцевого газа, заявил Глушко. По его словам, от решения глав Евросоюза зависит энергетическая безопасность Европы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода объемом в 55 миллиардов кубометров из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро.