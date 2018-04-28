МИД России увязал реализацию «Северного потока — 2» с давлением США

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что реализация проекта «Северный поток-2» зависит от того, смогут ли страны Европы устоять перед давлением США.

«Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые используют все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа», — цитирует дипломата ТАСС.

В начале апреля глава генерального директората Еврокомиссии по вопросам энергетики Доминик Ристори заявил, что Европейская комиссия не будет поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2», так как он «не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа».

О влиянии политических факторов на реализацию проекта заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она признала, что «Северный поток-2» не является чисто экономическим проектом.

«Извините за жесткие слова, но "Северный поток — 2" является политической взяткой в обмен на лояльность в отношении РФ, который преследует целью введение экономической и энергетической блокады Украины, нанеся таким образом существенный вред моей стране», — заявил президент Украины Петр Порошенко.