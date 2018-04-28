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Минфин США допустил сохранение санкций после решения Дерипаски по En+


Добавлено: 28 апр 2018 в 09:01, Категория: Новости на сегодня
Минфин США допустил сохранение санкций после решения Дерипаски по En+

Минфин США заявил, что уменьшение доли Олега Дерипаски в En+ не является гарантией исключения компании из санкционного списка.

«Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно само по себе является основанием для исключения из списка»,— ответило Федеральное казначейство Reuters.

Ранее стало известно, что Олег Дерипаска сообщил председателю совета директоров компании лорду Грегу Баркеру, что согласен снизить свою долю в компании ниже 50% и готов уйти из совета директоров En+. После этого представители компании обратились в минфин США, чтобы продлить срок, за который американский инвесторы смогут избавиться от бумаг En+.

Кроме того, по данным осведомленных собеседников «Коммерсанта», Олег Дерипаска уже вступил в диалог с партнерами по «Русалу», в том числе с другим фигурантом санкционного списка Виктором Вексельбергом, о расторжении акционерного соглашения.

6 апреля управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США включило Олега Дерипаску, а также подконтрольные ему «Базэл», En+ Group, «Русал», группу ГАЗ и другие активы, в новый санкционный список.

«Русал» обратился в OFAC с просьбой об исключении и списка. В ответ управление разъяснило, что компания может быть освобождена от запретительных мер, если Олег Дерипаска утратит над ней контроль.


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Добавлено: 28 апр 2018 в 09:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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