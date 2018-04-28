Минобороны РФ введет новые льготы для контрактников?

В Минобороны РФ разработали проект поправок, определяющих порядок санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных силах России. Как сообщают «Известия», ведомство разрешит контрактникам, служащим на должностях солдат и сержантов, бесплатно отдыхать в военных санаториях с семьями. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики.

В настоящее время документ находится на согласовании, ожидается, что он будет принят уже в этом году.

Проект поправок предусматривает ежегодное бесплатное посещение военного санатория по медицинским показаниям во время отпуска. Вне очереди вправе претендовать на путевку служащие, получившие ранения или нуждающиеся в реабилитации. Внеочередной отдых военнослужащие будут оплачивать за свой счет.

Жены и дети контрактников смогут отдыхать вместе с ними. Если члены семьи находятся на иждивении, им положена 50%-ная скидка. После выхода на пенсию контрактник будет оплачивать 25% стоимости путевки, а члены его семьи — 50%.

«Уже в этом году контрактники смогут поправить свое здоровье в санаториях Минобороны. Сейчас военные санатории пользуются большим спросом, мест в летний сезон всем не хватает», — сообщил «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Сейчас на балансе Минобороны находятся 48 санаториев, расположенных на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других экологически чистых районах. Средняя стоимость 21-дневного отдыха составляет около 50 тысяч рублей.