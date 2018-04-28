Минута рекламы в трансляциях ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей

Базовая стоимость размещения рекламы во время трансляций чемпионата мира по футболу составит 7,5 млн рублей за минуту. Такое предложение компания «Телеспорт» сделала Первому каналу и «России 1», сообщает РБК.

По сравнению с предыдущим чемпионатом 2014 года в Бразилии стоимость рекламного времени не выросла, а даже несколько снизилась.

Все 64 игры чемпионата покажут Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ». Они приобрели права на трансляцию у ФИФА примерно за 32 млн долларов.

Матчи пройдут в России с 14 июня по 15 июля.