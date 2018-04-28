Москва подготовила стоп-лист в ответ на расширение Литвой «списка Магнитского»

Россия вводит запрет на въезд в страну «наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», говорится в сообщении МИД РФ.

Указывается, что такая мера стала ответом «на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского"».

«Предупреждаем, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии», — говорится в сообщении.

Имен литовцев, которым запрещен въезд в Россию, не приводится.

Литва приняла свой «закон Магнитского» в ноябре 2017 года. В список невъездных россиян тогда вошли около 50 человек.

В марте 2018 года этот список расширился, в него входят 93 россиянина.