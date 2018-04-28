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Мотострелки ЗВО освободили условные населенные пункты и вывели из окружения мирных жителей на учении в Нижегородской области


Добавлено: 28 апр 2018 в 20:21, Категория: Общество
Мотострелки ЗВО освободили условные населенные пункты и вывели из окружения мирных жителей на учении в Нижегородской области

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки ЗВО освободили условные населенные пункты и вывели из окружения мирных жителей на учении в Нижегородской области

Военнослужащие двух мотострелковых полков общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили проведение двустороннего тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Мулино в Нижегородской области.

В течении семи дней были отработаны практические действия войск на шести тактических полях, где специально оборудовали более 2,5 тыс. мишеней. Впервые для учения подобного уровня отработка боевых действий велась на глубину до 20 км.

Для поражения стационарных, движущихся и внезапно появляющихся мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику противника, военнослужащие применили комплекс вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», а также инженерных машин УР-77 для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях. Действия мотострелковых подразделений при поддержке вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» корректировали расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Уникальным для такого рода учения стало использование специалистов по информационной борьбе, которые в ходе тактического розыгрыша «штурм города» сбросили с вертолета более 50 тыс. листовок, призывающих окруженные незаконные вооруженные формирования (НВФ) сложить оружие и сдаться. Для фильтрации беженцев органами военной полиции территориального гарнизона Нижегородской области были развернутые четыре пункта досмотра.

Военнослужащие военной полиции совместно с разведчиками организовали вывод из блокированного города мирных жителей по опыту выполнения задач в Сирийской Арабской Республике.

На учение привлекались более 3 тыс. военнослужащих мотострелковых полков, было задействовано свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.


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Добавлено: 28 апр 2018 в 20:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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