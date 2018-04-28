На саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по России

Во время саммита стран-членов НАТО на уровне министров иностранных дел Борис Джонсон выступил с особой речью, пишет британский таблоид Daily Express.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства призвал своих коллег не упускать из рук инициативу быстрого реагирования после отравления Скрипалей в Солсбери и химатаку в сирийской Думе.

Издание приводит часть пламенной речи Бориса Джонсона. Согласно их данным, он назвал данный саммит первым и ключевым с момента покушения на экс-полковника ГРУ Скрипаля. Джонсон констатировал солидарность 29 стран по Альянсу и считает, что

…на июльском саммите НАТО примет решение о том, как усилить меры сдерживания и обороны… Мы не должны упускать инициативу. Необходимо призвать Россию к ответу за ее дестабилизирующее и безрассудное поведение .

В этой же статье Daily Express сообщается, что был рассмотрен вопрос притязания Украины на вступление в Североатлантический альянс:

что в Москве было встречено с яростью, - цитата.

Другие вопросы, рассматриваемые на саммите НАТО в Брюсселе, заняли у британских СМИ три строчки: перспективы мира в Афганистане, иранское ядерное соглашение, учебная миссия по подготовке сотрудников сил безопасности Ирака, а также более тесное сотрудничество с ЕС.