Главарь украинской неонацистской группировки «Братство»* Дмитрий Корчинский рассказал, когда Украина может решиться на военный конфликт с Россией.

В настоящее время, по его словам, Киев следует стратегии выжидания.

«В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным», — сказал Корчинский, добавив, что в этих условиях начнется «масштабная война с Россией», в ходе которой Украина будет стремиться отвоевать как можно больше территорий.

«Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил», — озвучил свои фантазии Корчинский.

*Запрещенная в России экстремистская группировка