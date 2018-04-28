Над «Зоной 51» летающие тарелки преследовали пилота ВВС США

Два неопознанных летающих объекта преследовали самолет ВВС США в небе над «Зоной 51», что на юге штата Невада, где американские военные проводят секретные эксперименты, предположительно, в том числе и связанные с инопланетянами.

Инцидент попал на видео.

Загадочные объекты, по форме напоминающие летающие тарелки, военный пилот обнаружил над озером Грум-Лейк. Он был напуган, поскольку НЛО на огромной скорости проносились в непосредственной близости от его самолета, совершая различные маневры и постоянно меняя высоту. Вскоре загадочные объекты скрылись из вида. Отметим, что появление НЛО над военной базой «Зона 51», где полеты самолетов гражданской авиации запрещены, – очень частое явление.