Наталия Имприс: РОСТ FM – проект для людей, которые хотят развиваться

Наталия Имприс – режиссер и продюсер телевидения. За ее плечами – самое резонансное телевизионное реалити-шоу, которое произвело революцию сознания российского зрителя, “За стеклом”, второе по популярности в мире шоу “Фабрика звезд”, а также “Герой дня без галстука” и “Утро России”. Теперь в ее руках – уникальный медиа-проект, аналогов которого нет в России. Используя свое тонкое чутье, Наталия безошибочно определяет, что нужно зрителю сегодня.Наталия, как вам пришла в голову идея запустить такой масштабный медиа-проект интернет-вещания “Рост FM”?Я больше 20 лет работала на телевидении и была свидетелем того, как меняются вкусы у зрителя. Когда-то было суперинтересно подглядывать за чужой жизнью, потом стала популярна своеобразная “история золушки” – та же “Фабрика” давала возможность обычным мальчикам и девочкам дотянуться до звезды, стать популярным и исполнить мечту.Сейчас я абсолютно четко ощущаю, как современное поколение переходит массово в интернет. Молодые люди уже не смотрят телевизор, всю информацию они получают из мобильных устройств на ходу: в метро, машине, на работе – везде, где есть вай-фай. Скорость жизни стала быстрее, и интернет в этом логично вписывается в такой ритм.Еще один фактор, который повлиял на мое решение создать собственный проект: 7 лет назад я осознала, что несмотря на свою успешную карьеру и интересное окружение, я совершенно не чувствовала себя счастливой. Так начался мой пусть роста, только уже не профессионального, а личностного. Онлайн-школы, тренинги, коуч-сессии, мастер-классы, специалисты и псевдоспециалисты. Мне понадобилось несколько лет, чтобы отделить зерна от плевел. И теперь я рекомендую только то, что реально изменило мою жизнь к лучшему, – понимание, что счастье возможно при наличии баланса 4-х сфер жизни: бизнеса, личностного роста, здорового образа жизни и отношений. Теперь хочу нести эти знания дальше. Я приняла решение весь свой накопленный на телевидении опыт, связи и энергию пустить на создание интернет-агрегатора личностного роста для людей, которые разделяют мои ценности, хотят расти и развиваться, повышать стандарты и качество жизни.Посмотрела, что по этой тематике есть в интернете, и с удивлением обнаружила, что ниша пуста! В тот же день купила домен Rost.fm. Это было в конце января этого года. 1 марта мы вышли в эфир.Расскажите подробнее о проекте?РОСТ FM – это онлайн-радио и телевидение. Это пока 5 дней в неделю по 4 часа прямого эфира, за время которого самые известные и дорогие спикеры и коучи (за их лекции люди платят десятки и сотни тысяч рублей) делятся своими советами, опытом, пользой. В наших программах психологи, практики, специалисты и представители шоу-бизнеса делятся историями успеха, полезным контентом, бизнес-стратегиями, секретами успешных отношений.У нас отличная команда профессионалов с телевидения с 20-30 летним опытом работы и молодые ребята, владеющие современными интернет-технологиями.Сколько в общей сложности человек сейчас в вашей команде?35 человек сейчас обеспечивают работу РОСТ FМ.Как вы за такой короткий срок смогли создать такую работающую медиамашину?Подготовка началась давно, когда я начала осознавать свою миссию, когда в мою жизнь стали приходить нужные люди. Например, с финансовым директором проекта познакомился в самолете мой муж. А своего бизнес-ангела я встретила на тренинге Тони Робинса в Лондоне.Крутая идея привлекла сильную команду. Когда есть сильная команда – проект взлетает ракетой. С первой же встречи мы договорились забыть слова «это невозможно», «мы не успеем», «это дорого». Каждый привнес в проект лучшее, что у него есть: экспертность, связи, технику, стартовые инвестиции.Что вы имеете в виду, когда говорите в эфире, что у вас волшебное пространство?Москва-Сити само по себе – место силы. И мы называем свою студию «Место силы, место роста». С первых дней мы заметили, что любое желание, которое мы высказываем вслух на нашем 52 этаже, сбывается. Например, обсуждаем возможность пригласить Ицхака Пинтосевича к нам в эфир. Через несколько минут заходит один из наших сотрудников и рассказывает, что ехал с Пинтосевичем в лифте. Смотрим ролики Натальи Грейс, известного тренера. Через пару часов мне в личку пишет друг, что Наталья Грейс уже знает про Рост FM и готова дать интервью.Был интересный случай, о котором мне очень нравится рассказывать. В гости к нам пришел актер Павел Майков, который на мой вопрос “О чем ты мечтаешь?” признался, что был бы не против сняться у Кустурицы… И что вы думаете? Буквально через несколько часов к нам на интервью подтвердился руководитель симфонического оркестра и по совместительству близкий друг Эмира Кустурицы. Сами понимаете, что произошло дальше. Очень надеюсь, что личное знакомство артиста и режиссера приведет к 100% исполнению желания. Таких историй у нас полно на проекте.Может быть, поэтому наша аудитория растет так стремительно. За первый месяц она выросла до 60 000 человек за эфир.Лучшие интервью наших трансляций мы начали выкладывать на свой УouTube-канал. Заходите. Подписывайтесь и сделайте свой следующий шаг с нами.Тогда и я задам вам логичный вопрос: какой ваш следующий шаг?Детский проект «Ростик», «Старт Спикерс» для начинающих ораторов и грандиозное реалити-шоу «Тысяча Богачей».А еще я мечтаю, чтобы 1 сентября в нашу студию пришел Тони Робинс.