Норвежская писательница «предсказала» будущее России на ближайший век

Норвежская писательница Эрика Фатланд, основываясь на своих впечатлениях от путешествия по граничащим с Россией странам, спрогнозировала будущее государства на ближайший век, сообщает в субботу Berlingske.

Для того, чтобы описать РФ «снаружи», женщина посетила 14 стран в течение 259 дней. Фатланд изучала страны, которые, по ее мнению, «подвергались влиянию» Российской империи и СССР в силу географического положения.

Писательницу удивил тот факт, что русскоязычные граждане, составляющие значительную долю населения этих стран, хотят воссоединения с РФ.

Однако, по ее мнению, страну ждет та же участь, что и «другие империи» — она «будет расширяться, пока не рухнет». Впрочем, по ее собственному признанию, это не более чем предположение.

«Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас», — резюмировала она.

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