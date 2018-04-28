Обвиненные в бездействии при убийстве пауэрлифтера росгвардейцы отданы под суд

Прокуратура Хабаровского края направила в суд дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, не предотвративших убийство, говорится в сообщении ведомства.

Росгвардейцы обвиняются по статье о неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека.

20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову к зданию хабаровского ЦУМа, около которого происходил конфликт между двумя посетителями кафе.

«Однако мер к задержанию участников конфликта и пресечению противоправных действий одного из них не приняли, покинув место происшествия», — отмечают прокуроры.

Драка продолжилась при стечении людей. Один из участников конфликта — боец смешанных единоборств Анар Аллахверанов нанес смертельный удар оппоненту, пауэрлифтеру Андрею Драчеву.

Дело Аллахверанова рассматривает Хабаровский краевой суд.