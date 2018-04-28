ОДВЗЯИ готова помочь в денуклеаризации Корейского полуострова

Исполнительный секретарь комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо заявил о готовности оказать помощь процессу денуклеаризации Корейского полуострова.

Зербо назвал встречу главы КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина исторической.

Он подчеркнул, что была достигнута договоренность между Южной и Северной Кореей активно искать поддержку и сотрудничество международного сообщества в вопросе денуклеаризации. Секретарь выражает готовность ОДВЗЯИ оказать любую помощь.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита двух корейских лидеров была принята совместная делегация. В частности, Сеул и Пхеньян договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.