Организаторы конкурса фото дикой природы отобрали приз у победителя, сфотографировавшего чучело муравьеда (ФОТО)

Победителя конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2017 года Марсио Кабрала дисквалифицировали, так как организатор состязания — Лондонский музей естественной истории — пришел к выводу, что фотограф использовал в своей работе чучело муравьеда.

На снимке изображен муравьед возле термитника на территории бразильского национального парка «Эмас». Яркие точки на термитном холме — личинки жука щелкуна, которые таким образом привлекают добычу.

Как сообщает «Би-би-си», в описании фотографии при представлении на конкурс говорилось, что автора заинтересовал именно термитник, а попавший в кадр муравьед стал приятным сюрпризом.

Однако Лондонский музей заявил, что у них появились сомнения относительно аутентичности снимка, так как выяснилось, что при входе в национальный парк стоит чучело муравьеда, подозрительно похожего на животное в кадре.

Сам Марсио Кабрал категорически отвергает обвинения в фальсификации, заявляя, что в тот день в парке были другие фотографы и туристы, которые наверняка бы обратили внимание, если бы он принес с собой чучело муравьеда, установил его в нужно месте и снимал бы.

Музей опросил пятерых ученых, которые сравнили снимок победителя конкурса с изображением чучела, все они пришли к выводу: это одно и то же животное. Совпала не только поза, но и особенности окраса.

Это не первый раз, когда победитель конкурса Wildlife Photographer of the Year был дисквалифицирован — в 2009 году главный приз достался снимку, на котором дикий иберийский волк перепрыгивает забор. Выяснилось, что на самом деле на фотографию попал одомашненный волк из зоопарка.