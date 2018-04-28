Паранормальная сущность в доме американца странным образом была запечатлена на фото

Житель США, 34-летний Крис Мэверик, напуган загадочной историей, недавно произошедшей в его доме.

Он купил фотоаппарат и оставил его заряжаться на столе, а сам отправился в бар со своими друзьями. В доме в тот вечер никого не было. Спустя несколько дней, просматривая снимки, сохраненные в памяти фотокамеры, Крис с ужасом обнаружил, что в тот вечер, когда он отсутствовал, кто-то сфотографировал в одной из комнат его дома нечто, напоминающее привидение. На снимке присутствовал призрак, похожий на человека, но мужчина это или женщина, понять невозможно. До сих пор неясно, как этот кадр попал в память фотокамеры.

История получила большой резонанс в соцсетях, многие пользователи не сомневаются, что в доме американца поселилась зловещая сущность.