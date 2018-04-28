Партия из правящей коалиции Армении заявила о поддержке лидера протестов

Армянская партия «Дашнакцутюн», до недавнего времени входившая в коалицию с правящей Республиканской партией, заявила о поддержке лидера оппозиции, депутата от фракции «Елк» Никола Пашиняна.

Об этом сообщил официальный представитель «Дашнакцутюн» Арсен Амбарцумян, передает «Sputnik Армения».

В заявлении, распространенном накануне, «Дашнакцутюн» предложила «объединиться вокруг единого кандидата, пользующегося доверием народа».

«Мы заявили, что поддержим народного кандидата. Этот кандидат — Никол Пашинян», — сказал сегодня Амбарцумян, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Республиканская партия, имеющая в парламенте 58 мест из 105, отказалась выдвигать своего кандидата на пост премьера.

Блок «Царукян», имеющий вторую по величине парламентскую фракцию с 30 голосами, также решил не выдвигать своего кандидата.

У фракции Пашиняна «Елк» девять мандатов, еще семь у «Дашнакцутюн».

Выборы премьера Армении пройдут 1 мая.