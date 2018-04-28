Министерство транспорта ДНР подвело итог по продажам предварительной брони на билеты, железнодорожный транспорт и авиа перелеты. Статистика положительная, востребованность растет, а значит республика живет. Лучшие цены и условия для поездок в РФ, в Крым – здесь http://sindbad.com.ru/yalta.php

Статистика начала 2018

Пассажирские перевозки Донецк Ялта по подсчетам за первый триместр нового года стабильны. Люди едут отдыхать в Крым, несмотря на разговоры о тяготах жизни.

По остальным направлениям:

РСЦ (Республиканский сервисный центр) при участии и помощи сотрудников касс предварительной реализации и бронирования констатирует, что за первые три месяца 2018 продано больше 9000 проездных документов, точнее 9072. Это по всем транспортным пассажирским перевозкам. Лидером стал РСЦ, через него продано более 8000 документов на проезд только по автобусным маршрутам. Железнодорожный транспорт - обеспечен 361 проездным документом, а на авиа перелеты 66 билетов. Март стал самым «путешествующим». За этот последний весенний месяц продажи билетов скакнули на 25 %. На автобусы и железнодорожный транспорт продано 3 400 билетов. Если сравнить с 2017 годом, то сразу видна положительная динамика. По сравнению с мартом 2017 продажа увеличена в 34 раза. (За первый триместр 2017 продано всего 1186 документов на проезд).

РСЦ по продаже предварительных документально оформленных билетов для всех транспортных средств приступил к сервисному обслуживанию полтора года назад - с конца 2016. Если раньше автобус Донецк Ялта с южного автовокзала отправлялся 2 раза в неделю, то сейчас добавился еще один день отправления.

Обеспечен комфортный доступ к кассам по продаже. Раньше они были открыты только на Южном Автовокзале. В конце прошлого года еще 10 железнодорожных вокзалов ДНР открыли кассы с таким сервисом.

Интересные факты возникновения пассажироперевозок

Россия признала родоначальниками-пассажироперевозчиками возниц телег, зимних повозок или саней. Первыми европейцами, кто организовал сервис пассажироперевозок людей стали отделения почт. Предоставлялись кареты почтовые с 15 века. А придумали этот транспорт в Венгрии!

Общий транспорт или точнее, транспорт для всех, стартовал по маршруту из Парижа в пригородные окрестности - 1672. И представьте, что по маршруту сразу составили расписание!

Многоместные кареты появились сначала в Англии в 17 веке. Перевозили сразу и людей, и багаж, и почту. Нам известен этот транспорт под названием дилижанс.