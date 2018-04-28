Пенсионный фонд Илюмжинова лишился лицензии

ЦБ аннулировал лицензию у негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный», зарегистрированного в Тольятти.

Основанием для этого послужили неоднократные нарушения фондом требований по раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами, сообщает пресс-служба регулятора.

Также причиной лишения лицензии стало неоднократное неисполнение фондом предписаний ЦБ об устранении нарушений.

Также Центробанк отозвал аттестат специалиста финансового рынка у главы фонда Михаила Булатова.

Как сообщает РБК, летом 2017 года фонд «Муниципальный» приобрел президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Он собирался объединить на его базе несколько других НПФ.