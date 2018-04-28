Песков опроверг рекомендации чиновникам снизить медийную активность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о рекомендациях администрации президента (АП) чиновникам снизить активность в публичном пространстве перед инаугурацией Владимира Путина.

«Никогда такого не было и нет. Сообщения не соответствуют действительности. Он всегда говорит, он требует, несмотря на праздники, чтобы работа велась ритмично, планомерно и целенаправленно», — сказал Песков «Интерфаксу».

Ранее СМИ сообщили, что АП посоветовала перед инаугурацией президента, которая состоится 7 мая, снизить «медийную активность», чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица». Издания утверждали, что после 3 мая федеральные чиновники уйдут из публичного пространства.