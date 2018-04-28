Песков призвал продолжить блокировки без угроз свободе интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева о том, что для блокировки Telegram не существует технической возможности.

«Что касается заявлений моего коллеги, то в данном случае я никак бы не стал их комментировать, я не являюсь его пресс-секретарем», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Вопрос о технических возможностях блокировки он переадресовал в Роскомнадзор.

Также глава кремлевской пресс-службы напомни позицию президента Владимира Путина, согласно которой «угрозы также живут на пространстве интернета», связанные с терроризмом, торговлей наркотиками, проституцией и так далее.

«И с этим надо, конечно, бороться», — отметил Песков, добавив, что «нужно искать способы, не угрожая в целом свободе интернета».