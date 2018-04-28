«Photoshop в помощь»: Москва хлёстко ответила Киеву на требование отдать Крымский мост

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил лидеру «Меджлиса крымских татар»*, который потребовал от России Крымский мост в качестве компенсации, нарисовать этот мост с помощью Photoshop.

Напомним, Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост Украине в качестве контрибуции.

Он отметил, что за все время пока Крым принадлежал Украине, для развития полуострова не было сделано ровным счётом ничего. Дмитрий Белик не исключает, что вслед за этим требованием от Киева можно ожидать новых жалоб и судебных исков.

Медждис крымских татар* - организация, деятельность которой запрещена на всей территории РФ